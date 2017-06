Érdekes ígéret Orbán Viktortól - újabb adókedvezmények jönnek?

Orbán Viktor miniszterelnök 54 ezer villanyautót ígért 2020-ra, valamint adókedvezményt a tulajdonosoknak. Ez a prognózis ugyan nem új és sok a nyitott kérdés, ám az biztos, hogy a cél eléréshez elég nagyot kell lépni.

Csernátony Csaba, 2017. június 2. péntek, 07:08

Az elektromos töltőállomások száma 2019-re 3500-4000 között lesz az országban, 2020-ra pedig 63 ezer elektromos meghajtású jármű kerül a magyar közutakra, és ebből 54 ezer személyautó lesz. Az elektromos autók tulajdonosai adókedvezményeket kapnak - ezt Orbán Viktor mondta a Samsung-gyár hétfői avatásán. Az ígéret több szempontból is érdekes.

Egyrészt azért, mert eddig eltérő számokat mondtak a politikusok a magyar villanyautó-flotta tervezett méretéről. Volt szó 50 ezer elektromos autó 2020-ra, erről 2016 augusztusában beszélt Lepsényi István, a nemzetgazdasági tárca államtitkára. Ugyanakkor idén februárban Orbán Viktor napirend előtti felszólalásában óvatosabb volt: legalább 30 ezer villanyautóról beszélt. Akár legalább 30 ezer, akár 50-60 ezer elektromos autó kell a célhoz, elég komoly lépések várhatóak ezen a téren, tekintettel arra, hogy jelenleg ezres nagyságrendnél tart a magyar piac.

Újabb kedvezmények lesznek?

Lényeges, hogy Orbán Viktor annyiban nem mondott újat, hogy a 2020-ra 63 ezer elektromos jármű, ezen belül 54 ezer elektromos személyautó már ismert volt, a Jedlik Ányos terv ugyanis - a KTI Közlekedéstudományi Intézet és a PricewaterhouseCoopers - előrejelzései alapján számolt ezzel a mennyiséggel. Ugyanakkor egyelőre nem igazán látszik, mitől lesz több mint 50 ezer villanyautó 2020-ban.

Másfelől a 2020-ra vonatkozó prognózis az adókedvezmények miatt is lényeges lehet. Nem egyértelmű még, hogy a miniszterelnök a villanyautókra már ma is járó adókedvezményekre - például a regisztrációs adó- és gépjárműadó-mentességre - utalt vagy a következő időszakban újabb támogatások léphetnek majd életbe.

Az adókedvezmények már korábban is napirenden voltak. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 2014 októberében azt mondta, hogy elképzelhető a nulla százalékos áfa a villanyautóknál, ám ez végül nem lépett életbe. Az áfamentesség az uniós szabályok miatt nem járható út, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (magyarul áfarendszerről) szóló irányelv (2006/112/EK irányelv) ugyanis nem ad lehetőséget arra, hogy járművekre kedvezményes adómértéket vagy mentességet vezessen be egy-egy tagállam.

(Megkerestük a Nemzetgazdasági Minisztériumot és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy lesz-e újabb támogatás a villanyautó-vásárlásra, milyen adókedvezményeket kaphatnának a villanyautó-tulajdonosok és ez a gyakorlatban összeget jelenthet egy villanyautó megvásárlásánál. Arról is kérdeztük a minisztériumokat, hogy a tervezett lépések mikor lép életbe és igénybe vehetik-e a magánszemélyek. Ha megkapjuk a válaszokat, bővítjük a cikkünket.)

Most is vannak kedvezmények, de a támogatás nem kelendő

Tény viszont az, hogy a villanyautók már most is kapnak adókedvezményeket, ráadásul ingyenesen parkolhatnak. Emellett tavaly indult el az állami támogatási rendszer, amelynek keretében a tisztán elektromos autók megvásárlásához maximum 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A tavalyi támogatás keret 2 milliárd forint volt, ami több mint 1300 autóra lett volna elég, ám nem sikerült elkölteni az összes pénzt. Nikoletti Antal, a nemzetgazdasági tárca helyettes államtitkára május elején arról beszélt, hogy az elektromos gépkocsik beszerzésére májusi elejéig 228 pályázat érkezett be, és 212 esetben meg is ítélték a támogatást. Bár az adatok szerint kevesen kérték a villanyautós ingyenpénzt, a szaktárca a múlt évi 2 milliárd forintos keretet további 3 milliárd forinttal megfejelte, így összesen 3500 villanyautó kerülhet az utakra a támogatási rendszer segítségével. A támogatási program iránti visszafogott érdeklődésben szerepet lehet annak is, hogy a biztosítás jelentős részét elviheti a támogatásnak.

Mi jöhet szóba?

Elképzelhető, hogy a tervezett villanyautó-boomba az állam is beszáll, kérdés, hogy valóban így lesz-e és mennyire lesz elég. A nagyságrendek miatt érdemes megnézni, hogy a napokban meghirdetett - a rendvédelmi szervek és a honvédség számára kiírt - 45 milliárd forintos állami autóbeszerzés mire lenne elég. Ez pusztán feltételezés, mivel a kiírás szerint 6,5-10,5 literes fogyasztású autókat vesznek majd ennek keretében, tehát nem a villanyautókra lett kiírva a pályázat.

A nagyságrendek érzékeltetése miatt érdemes bemutatni, hogy egy 45 milliárdos állami autóbeszerzés hogyan alakítaná a magyar villanyautó-parkot. Amennyiben ebből a pénzből - nagyon olcsón - mondjuk darabonként átlagosan 4 millió forintért vásárolna az állam villanyautót, akkor is csak 9-11 ezer darab elektromos autóval lenne több az utakon. Tehát még mindig több tízezer darab villanyautó hiányozna majd a tervhez.

Szintén hozzájárulhat a villanyautó-park jelentős bővüléséhez, hogy a Bubi közösségi bicikliprogram mintájára közösségi villanyautós rendszer is dolgoznának ki a fővárosban - erről Lenner Áron Márk, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) belgazdaságért felelős helyettes államtitkára beszélt 2015 márciusában, de konkrétumokat még erről sem lehet tudni.

Összességében egyelőre sok a nyitott kérdés, annyi biztos, hogy komoly lépések kellenek a villanyautó-vásárlást támogató rendszerben és az áramkút-telepítésben is, ha a fenti célokat szeretné elérni Magyarország 2020-ig.