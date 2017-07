Érkezik a forróság - itt az új előrejelzés

Fokozatosan melegszik a levegő a következő napokban: egyre többfelé várhatók 30 Celsius-fok körüli maximumok. Emellett ismét egyre több lesz a napsütés is, de helyenként záporok, akár zivatarok is lehetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Domokos László, 2017. július 27. csütörtök, 15:27

Pénteken országszerte többórás napsütés valószínű, emellett elsősorban az északi megyékben (Észak-Dunántúlon, az Északi-középhegységben) helyenként zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Inkább csak északon erősödhet meg átmenetileg a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-17, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 között várható.

Szombaton sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 13-18 fok lehet. Napközben 26-31 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap a többórás napsütés mellett erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan - főként nyugaton és északon - zápor, zivatar is kialakulhat. A zivatarokat átmenetileg viharos széllökések is kísérhetik, de zivataroktól függetlenül is megerősödik az Észak-Dunántúlon a délkeleti szél. A minimumhőmérséklet 15-20 fok között valószínű. A nappali maximumok várhatóan 29-34 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

Majd jövő hétfőtől kezdődően a napi csúcshőmérséklet a 35-37 Celsius-fokos tartományba megy fel.