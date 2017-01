Érkezik a hóesés a metsző hideg mellé

Kora délutánig általában gyengén felhős, napos időre számíthatunk, a nyugati, északnyugati tájakon lehet csak felhősebb az ég, és ott hószállingózás is lehet.

Ezt követően dél, délkelet felől is egyre több felhő érkezik, éjszakára pedig már az Észak-Dunántúl és Északi-középhegység térsége kivételével erősen felhős lesz az ég. Az esti óráktól a déli megyékben alakulhat ki gyenge havazás (jellemzően lepel), mely éjszaka a keleti megyékre is kiterjedhet. Szerda napközben országszerte csökken a felhőzet, kisüt a nap, legkésőbb a Dél-Dunántúlon és a keleti megyékben. Estétől viszont északnyugat felől érkeznek újabb felhők, késő estére ott már be is borul az ég, és havazás, Sopron térségében esetleg ónos eső is kialakulhat. A keleti, délkeleti szél mindkét nap a Dunántúlon lehet helyenként élénk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -12 fok körül alakul, de az Észak-Dunántúl hófedte és derült területein -15, -16, az Északi-középhegység völgyeiben pedig -20 fok köré is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -7 és -2 fok között várható, az Alföld északi részén esetleg ennél kissé melegebb is lehet.