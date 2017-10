Érkezik a nyugdíjprémium - itt a bejelentés

Novemberben nemcsak az infláció egyszeri korrekcióját kaphatják meg a nyugdíjasok, hanem prémiumot is kapnak. A kormány szeretne decemberben is pénzt vagy utalványt adni az időseknek, de ennek mértéke még kérdéses - jelentette be csütörtökön Lázár János kancelláriaminiszter.

Szabó Dániel, 2017. október 5. csütörtök, 14:44

A magyar állam bevételei folyamatosan növekednek, a makrogazdasági mutatók javulnak. A kormány pedig azt szeretné, hogy ennek az eredményeiből mindenki részesedjen - vezette fel Lázár János a bejelentést, miszerint idén novemberben a nyugdíjasok plusz juttatásokra számíthatnak.

Mivel az államháztartás helyzetét stabilnak érzik, a kancelláriaminiszter szerint egyrészről teljesíthető az a törvényben előírt kötelezettség, hogy az inflációnak megfelelően egyszeri korrekciót kapnak. Emellett lesz még egy nyugdíjprémium is a gazdasági növekedésnek hála.

Elébe menve a kérdéseknek, a tárcavezető arról beszélt, hogy a kormány idén karácsonykor is adna a tavalyi Erzsébet-utalványosztáshoz hasonló támogatást. Ennek összegéről viszont az októberi-novemberi gazdasági adatok alapján döntenek majd.

Nemcsak a kormány kedvezne a nyugdíjasoknak: a Lehet más a Politika képviselője, Schmuck Erzsébet 50 ezer forintra emelné a nyugdíjminimumot.

Így számítják ki a nyugdíjprémiumot A nyugdíjtörvény alapján a nyugdíjprémium kiszámításának képlete a következő: a bruttó hazai termék növekedéséből ki kell vonni 3,5 százalékot, az így kapott összeget, (amelynek értéke elvileg 0 és 4 közé eshet, az idei kormányzati tervek szerint pedig 0,6 lesz) össze kell szorozni a novemberi nyugellátás 25 százalékával, de legfeljebb húszezer forinttal. Ez azt jelenti, hogy egy 100 ezer forintos novemberi nyugdíj mellé 15 ezer forint egyszeri prémium érkezik majd.Egy korábbi NGM bejelentés szerint az idei prémium kifizetésére idén 24 milliárd forint, jövőre 32 milliárd forint áll a költségvetésben rendelkezésre.

A nyugdíjkorrekció mértéke 1,4 százalékos lesz, mivel idén januárban a nyugdíjemelés 1,6 százalék volt, ehhez képest a kormányzat most már 3 százalékos inflációval számol. A korrekciót novemberben 11 hónapra fizetik ki 2017 januárig visszamenőleg.

