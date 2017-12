Erős kijelentést Szijjártó Péter az autóiparról

A magyar külügyminiszter a Szilícium-völgy nagyvállalatait kereste fel az Egyesült Államokban. Az autóipari forradalom szerinte kardinális Magyarország számára, mert ez a gazdaság egyik alappillére.

A világ autóipara egy teljesen új korszak előtt áll, és ez különös kihívások elé állítja azokat az országokat, mint amilyen Magyarország is, ahol az autóipar rendkívül fontos szerepet játszik a gazdaság teljesítménye szempontjából - idézi az MTI Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert.

A magyar külügyminiszter San Franciscóban tárgyalt informatikai és távközlési vállalatok, illetve a Tesla gyár vezetőivel. Összesen húsznál is több cégvezetővel találkozott, a Tesla részéről pedig az üzletfejlesztési igazgatóval és a jogi kérdések igazgatójával. Az egyeztetéseket azzal indokolta, hogy az autóiparban hamarosan új korszak köszönt be. Ő ezt az elektromobilitás és az önmagukat vezető járművek terjedésében látja, amely szerinte különös kihívások elé állítja Magyarországot is, mivel ipari kibocsátásának 29,5 százaléka az autóiparból származik, így fontos, hogy a sikeresség megőrzéséhez hazánknak is alkalmazkodnia kell a trendekhez.

"Ez pedig azon múlik, hogy milyen együttműködést tudunk kialakítani azon autóipari vállalatokkal, amelyek az új korszak meghatározó szereplő lesznek" - mondta a miniszter.

A forradalom főszereplőjének épp a Teslát látja: "Ezért a mai tárgyalással az volt a célunk, hogy felhelyezzük Magyarországot arra a térképre, amely a Tesla-vezetők fejében van, mint az autóiparra komoly hangsúlyt helyező országok térképe" - mondta Szijjártó Péter, aki hozzátette, hogy Magyarország autóiparra helyezett hangsúlyát a Tesla kifejezetten pozitívan fogadta. A cég úgy döntött, hogy két szupertöltő-állomást hoz létre Magyarországon a következő esztendő végéig, egyet Győrben, egyet pedig Nagykanizsán. Ezeknek azért van komoly jelentősége, mert ilyenek jelenleg csak Európának a nyugati és északi felében működnek.

"Közép-Európában az elsők között lehetünk, Tesla szupertöltő-állomások jönnek létre, amelyek nyilván egy új dimenziót jelentenek majd a vállalat és Magyarország kapcsolatában. Azt mindenképpen sikerült elérnünk, hogy a Tesla vezetői látják, Magyarország az autóipart kiemelten kezeli, az ország az autóipar egyik zászlóshajója Európában" - mondta Szijjártó Péter.