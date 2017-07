Erre figyeljen a Balatonnál!

Megerősített szolgálatot lát el a balatoni vízirendészet a nyári időszakban. A kapitányság vezetője szerint a legtöbb problémát az okozza, hogy a fürdőzök a tó közepére sodródnak különböző fürdőeszközökkel, ahonnan már csak segítséggel tudnak partra jutni - írja az InfoRádió.

Szepesi Anita, 2017. július 1. szombat, 17:59

Az első komoly vízirendészeti időszak a pünkösdi hétvége volt, a mostani már nem volt annyira megterhelő, mert látható volt a készülő időjárás-változás és sokan figyelték az előre kiadott viharjelzést - mondta el a Balatoni Vízirendészeti Kapitányság vezetője.

Horváth László szerint a legnagyobb problémának a szakemberek azt tartják, ha viharjelzés esetén elsodródunk a parttól vagy az elúszott eszközök: labda, matrac után indulunk. Ha valakinek nincs vízbiztonsága, kerülje a mély vizet. Az idegen vizekkel óvatosan kell bánni, és ismerni kell a viharjelzést.

Nyáron a vízirendészek megerősített szolgálatot látnak el a víz közelében. A nagy rendezvények biztosítása, a viharjelzések betartatása, a tó teljes felügyelete rengeteg erőt, eszközt és energiát igényel - ezek most mind adottak, de a felelős víziközlekedési magatartás is szükséges a balesetek megelőzéséhez - hangsúlyozta Horváth László.

Rengeteg saját észleléses mentésünk is van, ha látjuk, hogy valaki besodródik a gumicsónakkal, matraccal, vagy túl messzire megy úszni és elfárad, kiúszni már nem képes egyedül és sok vitorlázó és szörfös is segítségre szorul, hiszen műszaki hibák is történhetnek- tette hozzá.

