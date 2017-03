Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erre figyeljen, ha gyereksampont vásárol!

A Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) 30 gyereksampont vizsgált termékcímke alapján. Azt nézték, hogy vannak-e potenciális egészségügyi kockázatot jelentő összetevők a termékekben, és biztonságosabbak-e független minősítésű termékek. Több olyan terméket is találtak, amely felesleges kockázatot jelentő illatanyagot és kritikusnak mondható tartósítószert tartalmazott.

Harminc különféle, a hazai boltokban, drogérialáncokban, bioboltokban kapható gyereksampon összetevőit vizsgálta meg a TVE aszerint, hogy a termékek csomagolásán milyen tartalmazott anyagokat tüntettek fel a gyártók. Majd ezeket az amerikai Environmental Working Group által működtetett Skin Deep kozmetikai adatbázis alapján értékelték.

A legmagasabb 27 pontos értéket a Lavera Baba-Gyermek Neutral Fürdető és Sampon érte el, ezt követte az Alverde Baby Fürdető és Sampon (26 pont), majd az Alterra 2in1 Baba tusfürdő és hajsampon, továbbá a Humphrey's Bőrnyugtató Kamilla Baba sampon (24 pont) - írja közleményében a szervezet.

A legjobb értékelést elért termékek jellemzően a drágább samponok közül kerültek ki, de volt néhány kivétel. Az ár/érték arány tekintetében a második legmagasabb pontszámot elért Alverde Baby Fürdető és Sampon emelhető ki, hiszen átlagosnak mondható áron kapható.

Az utolsó három helyen végzett a Baba Könnymentes Gyereksampon, az Ombia Hair Sampon Gyermekeknek és a Hymalaya Gyengéd Babasampon.

Kockázatos, de nem egészségkárosító anyagok is előfordulnak

A TVE szerint 11 termékben megtalálható a szem- és bőrirritáló felületaktív anyag a nátrium-laurét-szulfát (SLES), 20 termékben a potenciálisan allergizáló hatású felületaktív anyag a Cocamidopropyl betaine. Előbbit az emberiség régen használja szapanok és mosószerek gyártásához, mert kiváló habképző és hatékony tisztítószer. Rákot nem, de viszketést okozhat.

Kockázatos anyagként osztályozták a nátrium-benzoátot is, amely szintén nem jelent veszélyt. Gyakran használják élelmiszerek tartósítására is, hatása, hogy a gombák és a baktériumok nehezebben szaporodnak. Kockázatot jelenthet, ha C-vitaminnal (aszkorbinsavval) érintkezve kis mennyiségben rákkeltő hatású benzol keletkezhet. Fontos azonban tudni, hogy a légkörből több benzol jut a szervezetünkbe, mint amennyi ezekben a reakciókban keletkezni szokott. Tehát a nátrium-benzoát kerülése inkább elővigyázatosság.

Pozitívumként kiemelték, hogy a korábban alkalmazott hormonális hatású parabén tartósítók már egyik termékben sincsenek benne.

A drágább vackabb

Az ár - ahogy a mosógépeknél - úgy ennél a termékcsoportnál sem feltétlenül irányadó. A legtöbb pontot elért termékek jellemzően a drágább samponok közül kerültek ki, de a felső egyharmadban szerepelt több átlagos áron (200 forint/100ml) kapható termék is, míg a lista utolsó 10 helyezettjei között is találunk drágább termékeket akár 300-500 forint/100 ml áron is.