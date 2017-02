Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erre költenek rengeteg pénzt a magyar autósok

Az elővételi lehetőséget is kihasználva, lényegesen több autópálya-matricát vásároltak az autósok február 9-ig, mint tavaly ugyanebben az időszakban - tájékoztatta a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) a Magyar Hírlapot.

A lap keddi számában ismertette: az idei év elején csaknem 2,06 millió éves, havi, heti és megyei matricát vásároltak az autósok, míg egy évvel korábban mindössze 1,91 millió matrica fogyott. Az éves matricából 15,1, a haviból 5,4, hetiből 32,2, megyeiből pedig 47,3 százalékkal többet adtak el az ügyfeleknek idén január 1. és február 9. között, mint a tavalyi év azonos időszakában - írja az MTI.

A NÚSZ közölte, már tavaly decemberben lehetőség volt a 2017-es matricák megvásárlására, ebből adódóan 2016 utolsó hónapjában mintegy 76,3 ezer matrica fogyott. A szolgáltató beszámolt arról is, hogy mindeddig 20,52 milliárd forintot szedett be matricaértékesítésből, ami csaknem harmada a tavalyi év összes, 64,143 milliárd forintos bevételének. (Januárban is jól fogytak a matricák.)