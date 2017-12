Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erre lehet, hogy nem számított a kormány - ömlik a pénz a Jobbikhoz

Egy nappal azután, hogy Vona Gábor, a Jobbik elnöke bejelentette, hogy közösségi pénzgyűjtésbe kezdenek, mert nem tudják kifizetni az Állami Számvevőszék által kiszabott bírságot, a párt 9 millió forintot gyűjtött össze.

A Jobbik nem tudják kifizetni az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által megállapított 331 millió forintot, ezért közösségi pénzgyűjtést indítanak. Minderről Vona Gábor, a Jobbik elnöke számolt be az ATV Egyenes Beszéd című műsorában számolt be csütörtökön. Most a párt kijött az első nap eredményével: csütörtök estétől péntek reggelig 1112 embertől összese 8 970 094 forintnyi pénzadomány érkezett - írja az Index.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerdán jelentette be, hogy a Jobbik 2017 első félévében 331 millió 660 ezer forint összegben tiltott támogatást fogadott el. Ez arra vonatkozhat, hogy kedvezményesen kaptak plakáthelyeket Simicska Lajostól. Ezt a párt az ÁSZ felhívásától számított 15 napon belül köteles befizetni a központi költségvetésnek. Emellett ugyanennyivel csökkentené a párt központi költségvetésből juttatott támogatását a Magyar Államkincstár is. Ez így összesen 662 millió forintot jelent.

Vona Gábor szerint ez nem egy jogi, törvényességi, hanem pusztán politikai vita, amiben le akarják darálni a Jobbikot. Szerinte statáriális döntésről van szó, mert semmilyen fellebbviteli fórumra nincs lehetőségük az ÁSZ döntése ellen.

