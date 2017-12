Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erre várt sok nyugdíjas - végre tiszta víz kerül a pohárba

Várhatóan két hét múlva megkezdheti működését a közérdekű nyugdíjas-szö­vetkezetek érdekképviseleti szerveze­te - mondta a Magyar Nemzetnek Karácsony Mihály szövetkezeti szakértő, aki szerint sok az ügyeskedő, ezért össze kell fogni a becsületesen működő szer­vezeteket.

Miután mostanáig 74 nyugdíjas-szövetkezetet jegyeztek be, és a múltban bő­ven voltak rossz tapasztalatok a szövet­kezeti rendszerre rárepülő ügyeskedők­kel, úgy gondolták, össze kell fogni a becsületesen működő szer­vezeteket - mondta Karácsony. Erre szavai szerint azért is nagy szükség lenne, mert egy­re több kisebb-nagyobb vállalkozást ér­dekelne az adózási szempontból kedve­ző - nem kell fizetni bizonyos járuléko­kat - foglalkoztatási forma, csak éppen nem tudják hová forduljanak.

Némethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szö­vetségének (NYOSZ) elnöke a lapnak arról beszélt, hogy az általuk létreho­zott közérdekű nyugdíjas-szövetkezet egyelőre egy országos hálózatot mű­ködtető kereskedelmi vállalkozással, il­letve egy szintén országos hatáskörű in­tézménnyel áll szerződésben. Az előbbi esetben értelemszerűen kereskedelmi munkát kell végezni, az utóbbi szer­vezetnél pedig személyes jelenlétet is igénylő területi ügyfélkapcsolati mun­káról van szó. (Nagy a nyomás most a nyugdíjasokon.)

Elmondta, számos nyugdíjas vállalkozót már kiközvetítettek, de a szerződött vállalkozások körét egyelőre nem szeretnék bővíteni, hogy megfelelő rutint szerezzenek az ügyin­tézésben - számol be az MTI.

Külön is vitatott a pedagó­gusok foglalkoztatása: a szövetkezeten keresztül vállalt iskolai munkával kapcsolatosan ugyanis egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot - írta a lap. Heller Alajosné pedagógiai szakértő, a Baranya megyei Nyugodt Erő Közér­dekű Nyugdíjas-szövetkezet elnöke sze­rint hiába közve­títené ki a szövetkezet a tanárt az isko­lának, az nem szerződhet vele, mert az ágazati jogszabályok értelmében csak munkaviszonyban vagy közalkalmazot­ti státusban lehet pedagógusokat alkal­mazni. Vagyis az oktatónak közvetlenül kell szerződni az oktatási intézménynél, nem állhat közéjük a szövetkezet.

Ugyanez igaz a heti legfeljebb tízórás megbízási szerződésekre is. A kifejezet­ten nyugdíjas pedagógusok foglalkozta­tására alakult szövetkezet a problémát már jelezte is a Kliknek (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak), illetve a szakminisztériumnak is, de egyelőre nem találtak megnyugtató megoldást, azaz nyugdíjas-szövetkezeten keresz­tül - a vonatkozó törvény módosításá­ig - nem tudnak tanári álláshoz jutni a pedagógusok.