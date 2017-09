Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Extra béremelés és adócsökkentés jöhet 2018-tól

A kormány októberben várhatóan felülvizsgálja a bérmegállapodást a munkaadói, valamint a munkavállalói oldallal közösen - értesült a Magyar Idők.

A jövőre ígért 2-2,5 százalékpontos munkaadói tehermérséklésnél nagyobb mértékben, akár 4 százalékponttal is csökkenhet a járulék, de az sem kizárt, hogy a munkavállalók által fizetett elvonások mérséklése is napirendre kerül - írta a napilap.

Ráadásul a minimálbér 8, valamint a garantált bérminimum 12 százalékos tervezett emelése is magasabb lehet jövőre.

A kormánylap információi szerint a munkavállalással kapcsolatos járulékterhekről október elején tárgyalhat a versenyképességi tanács, valamint akkor kerülhet a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának napirendjére a minimálbérek újratárgyalása.

A tervezettnél nagyobb mértékű járulékcsökkentést szorgalmazzák a munkaadók is. Korábban Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke a lapnak arról beszélt, ősszel kezdeményezik a magasabb tehermérséklést, vagy az ütemezett járulékcsökkentés előrébb hozatalát.

Amennyiben a nagyobb keresetemelés miatt nő a bértömeg, az növeli a költségvetés mozgásterét is. Egyrészt a magasabb fizetések miatt tovább bővül a fogyasztás és az áfabevétel, másrészt több munkavállalói járulék és szja folyna be az államkasszába a bérek után is - fogalmazott Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. vezető elemzője.

A szakszervezetek szintén a munkavállalói terhek csökkentését szorgalmazzák. Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke a legalább 10 százalékos emelést javasolna a minimálbérre, a bérminimumra pedig legalább 15 százalékot. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője is támogatja a bérmegállapodás felülvizsgálatát, a magasabb béremelést és nagyobb köztehercsökkentést, ugyanakkor a bérek összecsúszásának kiküszöbölését, valamint a közfoglalkoztatottak bérének emelését is fontosnak tartja.

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

