Extra nyugdíj-kiegészítést fizethetnek az idén

Hosszú évek után először prémiumfizetésre számíthatnak a nyugdíjasok, mert a gazdaság növekedése meghaladja a 3,5 százalékot.

Idén és jövőre is jöhet a nyugdíjasoknak az úgynevezett nyugdíjprémium, mert idén a gazdasági növekedés várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot, amely az egyik törvényi feltétele a nyugdíjprémiumnak - írta a Blikk.

Az NGM 2017-ben 4,1 százalékos, jövőre pedig 4,3 százalékos GDP-növekedéssel számol, amely szerint így idén és jövőre is számíthatnak pluszpénzre a nyugdíjasok, annál is inkább, mert a másik feltétel, a költségvetési ­hiánycél is teljesülni fog. A költségvetés biztosítja az intézkedésekhez szükséges forrásokat - ígérte a minisztérium.

A Blikk számításai szerint idén novemberben 12 ezer forint, jövő novemberben 16 ezer forint prémium jár az átlagnyugdíjasoknak. A prémium maximális összeg 20 ezer forint lehet.

De novemberben nem csak prémiumot hoz a postás a nyugdíjasoknak, hanem a tervezettnél nagyobb infláció miatt egy összegben megkapják az elmaradt nyugdíjemelés különbözetét. A jegybank legfrissebb, március végi inflációs jelentése szerint idén 2,6 százalékos lehet az infláció, a nyugdíjasok azonban csak 1,6 százalékos emelést kaptak idén, mert a kormány tavaly alultervezte az inflációt a költségvetési törvényben.