Extra nyugdíjkiegészítés jöhet 2017-ben

Eldőlt, hogy a kormány 2017-ben a korábbinál gyorsabb gazdasági növekedésre számít. Ez pedig magával hozza automatikusan az év végi egyszeri nyugdíjkifizetést - írja a Portfolio.

Frissítette makrogazdasági prognózisát a kormány és ahogyan arra számítani lehetett, lényegesen jobb GDP-növekedéssel kalkulál, már 2017-re is. Eddig 3,1 százalékos GDP-növekedést jelzett előre a kormány a következő évre, most viszont már 4,1 százalékra számít hivatalosan is - írja a Portfolio.

A jelenleg hatályos törvények ugyanis arra kötelezik a kormányt, hogy ha a gazdasági növekedés várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás - a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott - tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, akkor novemberben nyugdíjprémiumot kell fizetni.

A nyugdíjprémium összege a következő két szám szorzata: bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése - tárgyévben várható - mértékének 3,5-del csökkentett összege, de legfeljebb 4 és a nyugellátás november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint

Ha abból indulunk ki, hogy a kormány 4,1 százalékos növekedéssel számol, akkor egy 120 ezer forintos átlagnyugdíj esetében 12 ezer forintos egyszeri nyugdíjprémiumot eredményez 2017 novemberében.