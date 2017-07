Ez egy fontos nap az az adóhivatal számára

Az elmúlt 30 évben többszörösére nőtt az adóhatóság ügyfeleinek száma, a személyi jövedelemadó 11 kulcsából egy lett, és az egykor újdonságot jelentő személyijövedelemadó-bevallást már nem az adózók, hanem a hivatal készíti - emelte ki Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára a szervezet megalakulásának harmincadik évfordulója alkalmából az MTI-nek adott nyilatkozatában.

Domokos László, 2017. július 1. szombat, 08:16

Ajánlom

Az 1987. július 1-jén felállított új állami adószervezet, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) mintegy harminc éve készítette el az első személyi jövedelemadó bevallási nyomtatványt, ma már jogutódja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adózók helyett dolgozik, készíti el a bevallások tervezetét.

A bevalláskészítés a történelmi múlt részévé vált. A NAV elektronikus szja-rendszere a lakosságot mentesítette a bevallás kitöltésének kötelezettsége alól - hangsúlyozta az államtitkár.

Az 1987-es adóreform - amely többek között visszahozta a közteherviselés alkotmányos kötelezettségét a magánszemélyek és a gazdálkodók részére is - a piacgazdaság irányába tett első lépésként jelentősen hozzájárult a politikai rendszerváltáshoz is. Az adóreform megvalósításában kulcsszerepet játszott az éppen harminc éve létrehozott APEH.

Az 1988-ban 78 ezer gazdálkodót tartott nyilván az APEH, ma ennek tízszeresét, 747 ezer céget és vállalkozást. Az eltelt 30 évben az egyéni vállalkozások száma is több mint a duplájára nőtt, most megközelíti a 444 ezret. Viszont például 30 éve változatlanul él a vállalkozások egységes azonosítására alkalmas úgynevezett 11 pozíciós adószám. Ez még most is az adóigazgatási nyilvántartás alapja.

Az adóreform első évében, 1988-ban még tizenegy szja-kulcs volt, és havi 66 667 forintos kereset fölött 60 százalék volt az adó. A személyi jövedelemadó jelenlegi 15 százalék, ezzel Magyarország ezüstérmes az Európai Unióban, csak Bulgáriában kell kevesebb adót fizetnie a lakosságnak a jövedelme után - mondta Tállai András.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.