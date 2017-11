Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez is segítheti a bérek emelkedését

A munkanélküliségi ráta idén átlagosan 4 százalék körül alakulhat az MTI-nek nyilatkozó makrogazdasági elemzők szerint.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett adatai szerint a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 36 ezerrel, 183 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,8 százalékponttal, 4 százalékra csökkent augusztus-októberben, a harmadik negyedévnek megfelelő előző három havi 4,1 százalék után. Augusztus-októberben a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 445 ezer volt, 41 ezerrel több, mint egy évvel korábban.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint a munkaerőpiac továbbra is feszes, és a kedvező trendek folytatódhatnak. Az aktivitást a béremelkedés hajthatja felfelé, miközben az 55 ezer betöltetlen, nem támogatott álláshely a versenyszférában továbbra is magas munkaerő-keresletet jelent. A munkanélküliségi ráta várakozásai szerint az év végére már elérheti a 4 százalék alatti szintet is, idén átlagosan 4,2 százalékos lehet.

A munkanélküliségi ráta új historikus mélypontra csökkent, a hivatalosan regisztrált munkanélküliek létszáma 183 ezerre esett, ami 36 ezres csökkenés az előző év októberéhez képest, és ez a szám sem volt még ilyen alacsony. A gazdasági aktivitási ráta évek óta nő, melynek további emelkedéséhez idén nagyban hozzájárulhatott a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint a nyugdíjasok aktívabb bevonása a munkaerőpiacra - mondta.

Az elemző szerint a munkaerő-kereslet nem gátja a munkanélküliség további csökkenésének. Az akadályt már elsősorban a vállalatok által keresett és a rendelkezésre álló munkaerő között meglévő regionális és képzettségi különbségek okozzák - vélekedett.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője kiemelte: bár az év hátralévő részében szezonális hatások miatt átmenetileg kissé 4 százalék fölé emelkedhet a munkanélküliségi ráta, jövőre folytatódhat a mutató lassú ütemű csökkenése. Az elemző az év egészére 4,2 százalékos átlagos munkanélküliségi rátát prognosztizál, jövőre pedig 4 százalékos, vagy akár 4 százalék alattit.

Az igen feszes munkaerőpiac segíti a bérek további emelkedését, amit kormányzat adminisztratív eszközökkel is támogat. Mindezek alapján a reálbérek növekedési üteme erős marad 2018-ban is, támogatva a háztartások fogyasztásának további erősödését, ami így a GDP növekedésének is meghatározó tényezője lehet. Az idei évre 3,7 százalékos, 2018-ra pedig 3,4 százalékos GDP növekedést vár, kisebb felfelé mutató kockázatokkal.

Fotó: Pixabay.com

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka