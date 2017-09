Ez keresztbe tehet a nyugdíjemelésnek - hagyni fogják?

Az MNB csütörtökön közzétett inflációs jelentéséből kiderül, hogy a Matolcsy György vezette jegybank a jövő évre 2,5 százalékos inflációval számol. Ez mérhetően alacsonyabb, mint ami az NGM által beterjesztett parlament által elfogadott 2018-as költségvetésben szerepel. Mivel a nyugdíjakat a várható inflációhoz igazítva emelik minden januárban, ezért nagyon nem mindegy, hogy melyik intézmény álláspontja áll majd közelebb a valósághoz - hívja fel a figyelmet az mfor.hu.

K. Kiss Gergely, 2017. szeptember 25. hétfő, 09:58

Ajánlom

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a következő évben 3 százalékos lesz az infláció. Vagyis a szaktárca szerint gyorsabb lesz a pénzromlás üteme.

Alapesetben a kormány hivatalos előrejelzését az NGM állapítja meg, ez alapján pedig arra lehet készülni, hogy a nyugdíjakat jövőre 3 százalékkal emelik. Ám az MNB elemzése frissebb, több információ birtokában állították össze. A portál szerint nem érdemes elfeledni, hogy tavaly év végén is változtatott a nyugdíjemelés mértékén a kormány.

Eredetileg 0,9 százalékos emelést terveztek be 2017-re, majd olyan döntés született, hogy az időközben megváltozott inflációs folyamatok miatt ennél magasabb, 1,6 százalékos legyen a nyugdíjemelés. Ez is elmaradt az idei tényleges inflációtól, amely a kormány és a jegybank szerint is 2,4 százalékos lehet. Ezért év vége felé nyugdíjkiegészítést kell majd adni az időseknek.

Így egyáltalán nem kizárt, hogy szigorúan szakmai alapon a kormánynak pár héten belül változtatnia kellene az inflációs előrejelzésén, csak ezúttal visszafogottabb áremelkedés felé kellene elmozdulniuk. Az országgyűlési választások miatt ugyanakkor ennek nagyon kevés esélye lehet az mfor.hu szerint.