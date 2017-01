Ez vár a bérekre idén

A nemzetgazdasági tárca a gazdasági növekedésben, a személyi jövedelemadó egy százalékos csökkentésében és a béremelésekben bízik. Egyelőre a közszférában magasabbak a bérek, mint a versenyszférában, de ez idén változhat.

Tavaly 7,5 százalékkal nőttek a reálbérek a minimálbér és a garantált bérminimum 7,5 százalékos növekedése miatt, idén pedig a novemberi bérmegállapodások hozhatnak emelkedést. A minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 25 százalékkal nő - mondta el Simon Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára hétfőn az M1 reggeli műsorában. Simon szerint a tavalyi adatokból még korai következtetéseket levonni, de idén is növekedni fognak a bérek.

Az államtitkár szerint a négy éve tartó tendencia alapját az biztosítja, hogy a gazdaság az elmúlt 4-5 évben növekedési pályán volt, ez pedig folyamatosan érezteti hatását. Úgy látja, a hatást továbberősítik a kormány gazdaságpolitikai intézkedései, például a személyi jövedelemadó 15 százalékra csökkentése.

Simon azt is közölte, hogy a tavalyi bérnövekedési adatokon javíthatnak az év végi jutalmak is. De ezektől nem várnak sokat, mert csak egyszeri juttatások, az egész évre visszavetítve így kisebb a hatásuk. Elmondta, jelenleg a közszférában még ha csak minimálisan is, de magasabbak a bérek, mint a versenyszférában. Ezt azzal magyarázta, hogy több életpályamodellt is bevezettek. "A költségvetési szférában a béremelés elképzelhetetlen a jól teljesítő versenyszféra nélkül, mert ez teremti meg a fizetések fedezetét" - közölte, utalva arra, hogy idén ez megfordulhat.

A piaci elemzők is további reálbér-növekedést várnak. Ürmössy Gergely, az Erste Bank Zrt. vezető makrogazdasági elemzője a Napi.hu-nak elmondta, a magyar munkaerőpiac kifejezetten feszessé vált és a rendelkezésre álló munkaerő alacsony szintre csökkent, a kormány lépései pedig erősíthetik a hatást.