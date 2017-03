Ez vár a magyar gazdaságra, a forintra és a bérekre

A következő három év jobb lesz a tavalyinál a magyar gazdaság növekedése szempontjából – köszönhetően a meginduló uniós támogatásoknak. Nagy probléma, hogy nincsenek magánberuházások a korrupció és a bürokrácia miatt, így nem lehet tudni, hogy 2020-tól mi húzza majd az országot. A magyar gazdaság elvesztette versenyképességét, erről a kormány is sokat beszél – ám a fordulathoz több versenyre és több képességre lenne szükség.

A magyar gazdaság "alkalmazkodó" avagy függő lett az európai uniós támogatásoktól, hisz a 2015-ös 3,1 százalék után tavaly két százalékkal nőtt a GDP, ezen támogatások kiesése miatt. A régióból csak Lett- és Észtország produkált ennél lassabb növekedés. A régió más országai uniós támogatások nélkül is tudtak érdemi növekedést produkálni, ám a magyar gazdaság csak jóval kevesebbet.

Az idén már 3,2 százalékra gyorsulhat a magyar GDP bővülése, ami magasabb a korábbi 3 százalékos prognózisnál - mondta Vértes András a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke a cég új prognózisát bemutató sajtótájékoztatóján. Tavaly drasztikusan 20 százalékkal esetek a beruházások, ezek után idén 8 százalékkal nőhetnek, ami részben indokolja a GDP-előrejelzés felfele való módosítását.

Gyorsítja a növekedést a bérek, reálbérek, így a lakossági fogyasztás erőteljes növekedése - a fogyasztás idén már 5 százalékkal nőhet. A költségvetési szférában élénkülő béremelés, a minimálbér megugrása, s ennek következtében a bértorlódás elkerülése miatt más fizetési kategóriákban való bérfejlesztés kikényszerítése nyilvánvalóan része a választási gazdaságpolitikának. Ugyanakkor ez államháztartási szempontból "takarékos" megoldás, mivel a béremelések adóterhe ellentételezni tudja az adócsökkentések hatását. Mivel azonban ingyen ebéd nincs, ennek ára a vállalkozások (főleg a kicsik) versenyképességének romlása - olvasható a jelentésben.

Az inflációban nagy meglepetések nincsenek: az egész világon a nulla körüli szintről indult a mutató, az inflációs felugrás Magyarországon már megtörtént - ehhez képest további emelkedés már nem várható, így éves szinten 2,5 százalékkal emelkedhetnek az árak a tavalyi 0,4 százalék után. Az alapkamat 2017 során várhatóan nem változik, így a Fed kamatemeléseinek hatása a forint gyengülését, a tavalyi átlagosan 311,5 forint/euró árfolyam 315-re emelkedését okozhatja.

Mi a baj a magyar gazdasággal?

A magyar gazdaság legnagyobb problémája, hogy a magánberuházások nagyon alacsonyak, ma már egyértelműen látszik, hogy ennek az intézményi környezet az oka: az irányított állami közbeszerzések, a közpénzek cégekre szabása a bürokrácia. A következő három év ezzel együtt jobb lesz, mint az elmúlt év, hisz 2017-2019-ben jelentős uniós támogatások jönnek be az országba. Három százalék feletti növekedésre minden évben jó esély van - a nagy kérdés, hogy mi lesz 2020-tól - tette fel a kérdést Vértes András. A magyar gazdaság - EU pénzek nélküli - növekedési potenciálja nagyon gyenge.

A globális környezet nem kedvező: az USA kormányzatának kiszámíthatatlansága, a brexit, az erőteljes orosz jelenlét az európai politikában "összetett" helyzetet teremtenek. Ebben a környezetben Magyarország a szuverenitásának erősítésére törekszik, ám ez csak rövid ideig hozhat eredményeket. Többet ér a jó partner, a jó szövetséges, mint a szuverenitás - idézte a GKI vezetője Jeszenszky Gézát, a korábbi külügyminisztert.

Marad a stabil költségvetési környezet

A költségvetési hiány a következő években emelkedő pályára áll, de nem fogja elérni a három százalékot. A kormány nagyon fog figyelni arra, hogy az egyéb szabályokat - adósságcsökkentés - is betartsák - így ezen a területen jelentős változás nem várható. Továbbra is az a probléma, hogy magyar költségvetésben nincsenek reformok, a közoktatás és az egészségügy súlyos alul-finanszírozási problémákkal küzd - ezekkel a nehéz ügyekkel a kormány a 2018-as választások előtt nem is fog foglalkozni.

A magyar gazdaság külső egyensúlya is kedvezően alakul, a folyó fizetési mérleg egyenlege jelentős többletben van, ám ez részben az alacsony magánberuházások következménye, ami viszont már árnyalja a képet.

Föltámad az építőipar

Az ipari termelés két kedvező év után 2016-ban még 1 százalékkal sem bővült. Az idei kilátások is elsősorban az autóipartól függnek. A termelés 2017-re várható 3,5 százalékos növekedését segíti az Apolló gumiabroncs-gyár belépése. Az építőipar a tavalyi közel 19 százalékos visszaesés után az idén erőteljes növekedésre vált, a bővülő uniós kifizetések és a lakásépítés emelkedése alapján idén akár 15 százalékos építőipari bővülés is elérhető (a szint még így is a 2015-ös alatt marad). A szolgáltatási GDP 2017-ben kb. 3,3 százalékkal, a nemzetgazdasági átlagnál és az előző évinél is kissé dinamikusabban bővül. Növekedés döntően az üzleti szolgáltatásoknál várható, melyek közül 2017-ben leggyorsabban a kereskedelem, a turizmus és a telekom-ágazat növekszik, de a tavaly egyedül visszaeső pénzügyi ágazat is bővülni fog.

A foglalkoztatás javul, a munkanélküliség csökken, a cégek foglalkoztatási hajlandósága kedvező. Sok helyen munkaerőhiány tapasztalható, a lakosság munkanélküliségtől való félelme csaknem 20 éve nem volt ilyen alacsony. A statisztika azonban e kedvező tendenciáknál is sokkal látványosabb javulást mutat a külföldi munkavállalás és a közmunka terjedése.

A GKI prognózisa a magyar gazdaságra (változás, százalék) 2016 2017 GKI 2 3,2 Mezőgazdaság 16,8 -5 Ipar 0,8 3 Kereskedelem 6 7 GDP belföldi felhasználás 1,5 4,2 Egyéni fogyasztás 4,2 5 Beruházások -15,5 8 Export 5,8 6 Import 5,7 7,5 Infláció 0,4 2,5 Folyó fizetési mérleg és tőkemérleg egyenlege milliárd euróban 7,5 8 a GDP százalékában 6,7 6,7 Munkanélküliségi ráta 5,1 4,2 Államháztartás GDP-arányos egyenlege -1,9 -2,5

Forrás: GKI