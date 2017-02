Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez volt az Erste legnagyobb dobása

Az Erste magyarországi vezére volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége, aki beszélt többek között a magyar gazdaság erősödésének bankszektorra gyakorolt hatásáról, az eladósodásról és a Citi Bank ügyfeleinek átvételéről is.

A jelenlegi szintekről még 20-30 százalék növekedési potenciál van a magyarországi hitelezésben - vélekedett Jelasity Radovan, az Erste Bank Hungary vezérigazgatója az Inforádió Aréna című műsorában - írja a Portfolio.hu.

A felminősítés tükröződik az egyre szűkülő kamatmarzsokban, a gazdaság erősödése pedig jót tesz a hitelezésnek, ehhez azonban az emberek részéről a jobb jövőbe vetett hitre van még szükség.

Mostanában gyakran jobban aggódunk amiatt, hogy mi történik az országon kívül, mint az országon belül - mondta a bankvezér utalva a feszült nemzetközi politikai és gazdasági helyzetre. Külföldről csak azt várjuk, hogy ne tegye onnan keresztbe a kedvező magyar kilátásokat.

A legfontosabb külföldi kockázatok között említette az európai választásokat (német, francia és esetleg olasz), Donald Trump politikáját, az EU esetleges válaszlépéseit, vagy ha korlátozzák a személyek és áruk szabad áramlását az EU határain belül.

Arra is kitért, hogy a lakosság még mindig nagyon óvatos a hitelfelvétel tekintetében, és a bankszektort is kötik a szabályok, a CSOK azonban érezhető hatást fejt ki. Azt a megjegyzést, hogy nem elég erős a verseny a magyar bankszektorban a hitelezés esetében, mosolyogva hallgatja, mivel minden bankra óriási nyomás helyeződik, egymástól veszik el az ügyfeleket. Szerinte még 20-30%-os növekedési tartalék van a magyarországi hitelezésben.

Egészen más világ van a bankszektorban, annyira alacsony kamatokon finanszírozzuk a kis- és középvállalatokat. Most már a bankárok sora ott áll minden nagyobb kkv előtt, és kérdezi a cégvezetőket, hogy nem akarnak-e beruházni - magyarázta a bankár.

Szóba került a Citi-ügyfelek elmúlt hetekben lezajlott átvétele is, miután a sajtó is felkapta a folyamatot. Emlékeztetett arra, hogy 1,5 évig tartott a tranzakció előkészítése, egyúttal egy óriási informatikai kihívás volt, rengeteg rendszerfejlesztéssel. Február 4-5-6-án volt a nagy találkozás, az átállás. Óriási kihívás volt, de sikerült, hogy például ugyanaz legyen az ügyfelek új bankkártyájának PIN-kódja, mint a régi kártya esetében. Azt is hozzátette, hogy 450 új citis kollégával gazdagodott a magyarországi Erste.

Szerinte ez volt az elmúlt évek magyarországi bankkonszolidációjának legfontosabb mérföldköve és a nemzetközi Erste csoport 2006 óta látott legnagyobb tranzakciója. Ismertetése szerint a bank ügyfeleinek száma 20 százalékkal nőtt az ügylet hatására. Az átállás első heteiben napi szinten annyian hívták az Erste telefonos ügyfélközpontját, mint korábban heti szinten összesen - árulta el. Jelasity Radovan azt is hozzáfűzte, hogy reményei szerint márciustól kezdve ugyanazt a színvonalú szolgáltatást kapják meg a Citi volt ügyfelei, mint korábbi bankjuknál.

Az ügyfelek lemorzsolódásáról konkrét számot nem említett, csak annyit mondott, hogy kisebb volt, mint amivel eredetileg számoltak - olvasható a Portlolión.

