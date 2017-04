Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezek a boltok nyitva lesznek a húsvéti ünnepek alatt

Leginkább a benzinkutas boltok és az éjjel-nappalikra lehet számítani a húsvéti ünnepnapokon. Szombaton azonban szinte minden nyitva lesz.

Mostani négynapos hétvégén szombaton a boltok nyitva lesznek, több üzletlánc meghosszabbított nyitvatartással készül.

Húsvétpénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn pedig a legtöbb üzlet zárva lesz, ugyanakkor utóbbi napokon is lehet majd vásárolni jó néhány üzletben - áll Mindenár.hu élelmiszerár-információs oldal összefoglalójában.

A magyar boltláncok - a Coop, a CBA és a Reál - hálózatában sok olyan bolt van, amelyek nyitva lesznek a húsvét hétvégén is. Emellett a fővárosban sok - éjjel-nappali üzemmódban működő - boltot fenntartó Manna- és Roni-hálózat tagjai is nyitva tartanak, valamint a benzinkutas boltokba is lehet mindennapos élelmiszereket kapni.

A Mindenár.hu szerint a következő üzletek biztosan nyitva lesznek (a részletesebb listát itt nézheti meg)

Mannák, Ronik

Budapest 1085, Baross utca 1.



Budapest 1032, Bécsi út 88-90,



Budapest 1085, József krt. 30-32.



Spar

Budapest 1037, Bécsi út 314.

Budapest 1111, Bartók B. 14.

Budapest, Szabolcska u. 20

OMV-üzletek (Spar Expressz)

Kecskemét, Budai út

Miskolc, Testvérvárosok útja 2/A

Szeged, Makkosházi krt. 1.

Székesfehérvár, Donáth utca 6

Mol-boltok (Fresh Corner)

Budapest III. kerület (1033), Szentendrei út 100.



M3-as autópálya Rekettyés és Görbeháza pihenőhelyekné



Lukoil

Diósd, Balatoni út 11.

Dunakeszi 2120, 2 sz. fõút

Shell (Tesco Expressz)

Budapest, IX. kerület, Haller utca 56.

Budaörs, Tesco-áruház parkolója



A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza rendszeresen együttműködik a Mindenár.hu élelmiszerár-információs oldallal.