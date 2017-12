Ezek okozhatnak izgalmat a jövő héten

Kattintson a cikk megnyitásához

2007-ben mutatták be, amikor még senki sem sejtette, tíz év múlva mekkora divat lesz a SUV. A Renault kisebb crossoverei, a Captur (2013) és Kadjar (2015) jóval később jöttek, de 2015-re annyira tombolt a crossover-láz, hogy példátlan módon az új Espace kategóriáját, az egyterűt is crossoverre keresztelték át. A Koleos második generációját pedig szépen beledizájnolták az új Renault-trendbe. Két éve voltam a Talisman bemutatóján, ami gyakorlatilag ugyanez a formanyelv, és egyfelől ez is jól néz ki, másfelől két év alatt egyáltalán nem fáradt el. És ugyanazok a vonalak állnak neki ugyanolyan jól. A kisugárzása ugyanolyan: nem agresszív, csak visszafogottan dölyfös, és van benne valami laza elegancia, ami ritkán sikerül, ha valaki nagyon kétségbeesetten akar elegánsat, mert naponta háromszor rúgják rá az iroda ajtaját, hogy na, elég elegáns már?!