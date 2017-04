Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezért veszélyesek a hamis parfümök

Súlyos egészségkárosító hatása lehet a hamisított parfümöknek. Az ismeretlen eredetű és ellenőrizetlen forrásból származó folyadékok súlyos allergiás reakciókat okozhatnak. Ráadásul büdösek is - figyelmeztet közleményében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT).

Csökkent az előző évhez képest a hamisított parfümök népszerűsége Magyarországon. De még így is majdnem minden tizedik ember, akit a HENT megkérdezett, vásárolt hamis terméket.

Az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatalának (EUIPO) egyik korábbi jelentéséből kiderült, hogy az EU-ban lefoglalt hamis parfümök és kozmetikai termékek 52 százaléka Törökországból származott, értékük 26,1 millió eurót tett ki 2013-ban - közölte a szervezet, amely szerint a legtöbb hamisítványt az interneten keresztül szerzik be.

Leginkább a non-stop elérhető, alacsony árak miatt vásárolják meg ezeket, de a rendkívül igényesen kialakított online felületek - amelyek komoly riválisai a jogtulajdonosok legális oldalainak - is köszönhető a népszerűségük - véli Németh Mónika, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület titkára. De jelentős az utcán és piacokon árusított mennyiség is, főként húsvét előtt.

A hamisítványok nem hozzák az elvárt színvonalat, vagyis sokszor kifejezetten kellemetlen, az eredetire nem is hasonlító az illatuk. De nagyobb baj, hogy sokszor olyan vegyianyagokat tartalmaznak, amelyek ártalmasak az emberi egészségre, akár súlyos allergiás reakciót is kiválthatnak.

Jogi úton nehéz fellépni a hamisítók ellen, mivel ehhez több különféle joghatóság együttes akciója szükséges. Ráadásul a hamisítók weboldalaik blokkolása esetén akár már egy éjszaka alatt is képesek egy új holnapot előállítani.

Hamisítványokat általában nem éri meg vásárolni: például a népszerű olcsó, utánzat mobiltelefonok is ártalmasak lehetnek. Egyrészről ezek nem megfelelő minőségű, akár mérgező anyagokból is készülhetnek, valamint a felhasználók adatai is rossz kezekben köthetnek ki.