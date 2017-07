Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezt hagyta maga után az éjszakai vihar

Főleg kidőlt fák és leszakadt faágak okoztak gondot a hétfő este, éjszaka az országon átvonuló viharokban. Többen meg is sérültek - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője kedd reggel az MTI-t.

Hajdu Márton elmondta, eddig több mint 200 helyen volt szükség a tűzoltók segítségére. A legtöbb riasztást Somogy, Fejér és Pest megyében kapták. Több helyen most is dolgoznak a tűzoltók. A viharos erejű szélben leginkább kidőlt fák és leszakadt faágak miatt hívták a tűzoltókat. Siófokon többen meg is sérültek a leszakadó faágak miatt, Fejér megyében pedig kidőlt fának ütközött egy busz.

A dél-balatoni vasútvonalon is volt fennakadás, és több helyen akadályozta útra dőlt fa a közúti közlekedést is. Somogy és Fejér megye több településén áramkimaradás is volt. A tűzoltókat kedd reggelig négy lakóépületkárról értesítették.

Hajdu Márton kiemelte: a meteorológiai előrejelzés szerint további viharok várhatók, ezért mindenkit arra kérnek, hogy kövesse a figyelmeztetéseket, riasztásokat, a tóparton nyaralók pedig figyeljék a tavi viharjelzést.

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel azt közölte, hogy az elmúlt órákban mintegy hetven helyre riasztották a fővárosi tűzoltókat a vihar miatt. A legtöbb bejelentés a III., a XVII. és a XVIII. kerületből érkezett.

Budapesten is főként faágakat, kidőlt fákat kellett eltávolítani, feldarabolni. A Nagykőrösi úton vonat szaladt rá egy terebélyes faágra, és a rákospalotai vasútállomáson is fa zuhant egy vonat elé. A III. kerületi Városfal utcában személyautóra dőlt fa. Az említett kerületeken kívül Újpest több pontjára is riasztották éjszaka a tűzoltókat. A fővárosban sérülésről nem érkezett információ.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd reggeli, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: kedden előbb északnyugaton helyenként, majd napközben és este a Dunántúlon, valamint egy délnyugati-északkeleti tengely mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, viharos szél kíséretében. Néhol heves zivatar is előfordulhat (90 kilométer/óránál erősebb széllel, nagyméretű jéggel). Késő este, éjszaka többfelé felhőszakadásra is számítani kell.

A heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt több megyére adtak ki figyelmeztetést, de egyelőre mindenhol csak elsőfokút.

A hőség veszélye miatt viszont továbbra is a legmagasabb fokú figyelmeztetés van érvényben Békés és Csongrád megyében. Ezen felül Baranya, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében másodfokú, míg a fővárosban, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyében elsőfokú a hőség miatt kiadott figyelmeztetés. Az előrejelzés szerint kedden a legmagasabb hőmérséklet 28-36 Celsius-fok között valószínű, északnyugaton lesz a hűvösebb. Késő estére 23-30 fok közé csökken a hőmérséklet.