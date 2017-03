Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezt hozta az Orbán-Putyin megállapodás - beszédes számok

A Magyarország és Oroszország közti állami felsőoktatási ösztöndíjprogram még nem igazán pörgött fel: a kibővített, évi 200-200 fő küldését-fogadását lehetővé tevő program keretében az idei tanévben 20 magyar és 103 orosz hallgató nyert el ösztöndíjat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2015. februári budapesti látogatása alkalmával több megállapodást kötött az orosz és a magyar fél, amely a kultúrát és oktatást is érintette, ezek között szerepelt egy ösztöndíjprogram is. Most kiderült, hogy hányan vettek/vesznek részt ebben a programban, miután erre vonatkozó írásos kérdést intézett Heringes Anita MSZP-s országgyűlési képviselő Balog Zoltán emberi erőforrások miniszterhez.

A felsőoktatási együttműködésről szóló megállapodást 2015. február 17-én írta alá az Oroszországi Föderáció Oktatási és Tudományos Minisztériuma és Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma. A megállapodás keretében a felek kölcsönösen évente 200-200 állami felsőoktatási ösztöndíjat ajánlanak fel a másik fél állampolgárai számára - írja Balog Zoltán megbízásából adott válaszában Rétvári Bence államtitkár.

Orosz ösztöndíjasok Magyarországon (2016/2017)

Fogadó intézmény Létszám (fő)

Budapesti Corvinus Egyetem 10 Budapesti Gazdasági Egyetem 6 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 4 Debreceni Egyetem

1 Eötvös József Főiskola 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem 31 Eszterházy Károly Egyetem

3 Kaposvári Egyetem

2 Károli Gáspár Református Egyetem

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

2 Nyugat-Magyarországi Egyetem 3 Óbudai Egyetem

1 Pannon Egyetem 2 Pécsi Tudományegyetem

5 Szent István Egyetem

3 Összesen

75

Forrás: parlament.hu

Az ösztöndíjprogramban a 2015-2016-os tanévben lefolytatott pályázat alapján először a 2016/2017-es tanévben vettek, illetve vesznek részt magyar hallgatók. Összesen 20 fő nyerte el az orosz fél által biztosított ösztöndíjat, tízen az őszi, tízen pedig a jelenleg is zajló tavaszi szemeszterre. A hallgatók részképzéseken vettek, illetve vesznek részt, a végzős hallgatók további előmenetelét, pedig az anyaintézményeik követik nyomon - írja Rétvári Bence

A magyar fél az ösztöndíjakat a nemzetközi állami ösztöndíjakat kezelő Stipendium Hungaricum program keretében, illetve az arról szóló kormányrendeletben foglaltak alapján ajánlja fel.

Magyar ösztöndíjasok Oroszországban (2016/2017)

Küldő intézmény Képzés Fő Debreceni Egyetem szlavisztika 10 Debreceni Egyetem angol-orosz 3 ELTE orosz-történelem 2 ELTE szlavisztika

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem 3 orosz-magyar tanár 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem 3 szlavisztika 2 Pécsi Tudományegyetem 5 szlavisztika 1 Összesen

20

Forrás: parlament.hu

A szocialista képviselő azt is megkérdezte, hogy a kormányzat figyelemmel követi-e a magyar-orosz felsőoktatási programban részt vett hallgatók elhelyezkedését a tanulmányaik végeztével, az államtitkár válaszából az derül ki, hogy külön nem. "Abban az intézmények karrierközpontjai illetékesek, illetve ebben segítséget nyújt a magyarországi Diplomás pályakövető rendszer, amely az intézmények rendszeres adatszolgáltatásán alapul" - olvasható a dokumentumban.

A 2016-2017-es tanévben az orosz pályázók közül 103 fő nyerte el az ösztöndíjat, közülük 75-en kezdték meg ténylegesen magyarországi tanulmányaikat (25 hallgató jelezte, hogy visszalép az ösztöndíjától, 3 ösztöndíjas pedig halasztást kérvényezett).

A 2017 szeptemberében induló képzésekre szóló pályázati időszak jelenleg is zajlik, az idei jelentkezésekről csak annak lezárását és a beérkezett pályázatok feldolgozását követően állnak majd rendelkezésre adatok - zárta válaszát Rétvári Bence.