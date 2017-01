Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezzel előz be mindenkit Magyarország a régióban

Kínai jüanban vezetett betéti kártyát bocsát ki a Bank of China a China UnionPay-jel együttműködve - jelentette be Tien Kuo-li, a Bank of China Ltd. elnöke sajtótájékoztatón.

Ez lesz az első kínai jüankártya Kelet-Közép-Európában - emelte ki a Bank of China elnöke. A kártya felgyorsítja a jüan (renminbi, RMB) nemzetközi terjedésének folyamatát, a pénznem jelenleg a világ 5. legfontosabb fizetőeszköze, és a 3. legfontosabb elszámolási eszköze.

A kártyákat magyar forintban és kínai jüanban fogják vezetni, több mint kétezer elfogadó helyen és több száz bankautomatában lehet használni. A kártya elősegíti az Egy övezet egy út kezdeményezés fejlődését, ahogy a magyar-kínai gazdasági, pénzügyi kapcsolatokét is - emelte ki Tien Kuo-li, a Bank of China Ltd. elnöke.

Kína legfontosabb kereskedelmi bankjaként a Bank of China nagy figyelmet fordít a pénzügyi kapcsolatok erősítésére a kelet-közép-európai régióval - húzta alá. A bank Prágában, Bécsben és Belgrádban is szeretné a jüankártyákat bevezetni.

Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke kiemelte: a Bank of China és az MNB kapcsolata hosszú és konstruktív, a Bank of China által megtett lépések hozzájárulnak a renminbipiac nemzetközi fejlődéséhez. Emlékeztetett arra, hogy a jegybanki renminbi programot 2015-ben hirdette meg a nemzeti bank. Az eddigi legjelentősebb eredménynek nevezte, hogy a Bank of China 2015-ben Budapesten nyitotta meg kelet- és közép-európai regionális RMB-klíring központját.

Már a stratégiai együttműködés is megvan

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és a Bank of China; a dokumentumot Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében írta alá hétfőn Budapesten Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Tien Kuo-li, a Bank of China Ltd. elnöke. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint a megállapodás tovább mélyíti a magyar-kínai gazdasági kapcsolatokat.

Az aláírási ünnepségen, amelyet a Bank of China József nádor téri épületében tartottak, több más megállapodás is született. A kínai pénzintézet szerződést kötött a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) - a dokumentumot Matolcsy György MNB-elnök szignálta magyar részről -, továbbá együttműködési megállapodást írt alá a Budapesti Értéktőzsdével, az Államadósság Kezelő Központtal és az Eximbankkal is.

Az aláírási ceremónia után Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a közmédiának nyilatkozva hangsúlyozta: a megállapodások célja a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok további mélyítése.

A megállapodások (...) arról szólnak, hogy a legnagyobb kínai kereskedelmi bankkal hogyan tudunk úgy együttműködni, hogy eközben mind a magyar gazdaság szereplőinek, hazai kis- és középvállalkozásoknak, mind pedig az ország egészének az adósságfinanszírozáson keresztül kedvezőbb pozíciója legyen - mondta a tárcavezető.

Az eseményen levetítettek egy Magyarországról készített imázsfilmet, és megemlékeztek a hétvégi veronai busztragédia áldozatairól is.