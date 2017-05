Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezzel söpörte le Brüsszel érveit Lázár János

A magyar kormány meggyőződése szerint az Európai Bizottság (EB) egyetlen olyan érvet sem hozott fel, amely miatt a nemzeti felsőoktatási törvényt módosítani kellene - közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

Lázár János emlékeztetett arra, hogy az EB kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a felsőoktatási törvény módosítása miatt, a bizottság kérdéseire csütörtökig kellett válaszolni.

Szerinte eddig normális, komolyan vehető jogi érvet nem tudott felhozni a bizottság, csak a politikai hisztéria kapcsán használt érvek kerültek elő, amelyek nem vehetők komolyan.

Miközben a CEU körül "megy a habverés", a különböző országok készek a magyar kormánnyal tárgyalni - mondta. Példaként Kínát és az Egyesült Államokban működő McDaniel egyetemet említette. Utóbbiról azt mondta, az egyetem vezetése tárgyalt a magyar kormánnyal, és mind a vezetők, mind az egyetem székhelye szerint illetékes Maryland állam kész a kormánnyal megállapodást kötni.

A miniszter elmondta azt is, semmi akadályát nem látják, hogy tárgyaljanak New York állam kormányzójával. Jelezte, az Egyesült Államok kormányával is kapcsolatban állnak.

Semmi akadálya? Bár Lázár szerint semmi akadálya a tárgyalásnak, nem igazán ezt mutatják az elmúlt napok eseményei. A magyar kormány ugyanis az amerikai kormánnyal való tárgyalást erőltetné, a CEU ügyében viszont nem a kormány, hanem New York állam lenne az illetékes. Érdekesség, hogy amikor az amerikai külügyminisztérium a napokban egy határozott közleményben jelezte, hogy az amerikai kormánynak "nincs hatásköre vagy szándéka" tárgyalni Magyarországgal a Közép-európai Egyetem (CEU) vagy más magyarországi egyetemek ügyéről, hiszen nem ő az illetékes, a magyar szaktárca meglehetősen érdekes hangnemben válaszolt az USA külügyminisztériumának közlésére, amelyből ráadásul az tűnt ki, hogy a magyar kormány nem hajlandó tudomásul venni, hogy nem az amerikai kormány illetékes az ilyen ügyekben tárgyalni.