Februárban jöhet a fontos döntés Magyarországról

Februárban kezdődik a magyar államadós-osztályzatok jövő évi hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő összesen hat felülvizsgálatot tervez.

A Londonban közzétett új menetrendek alapján 2018-ban először a Standard & Poor's vizsgálja a magyar szuverén besorolásokat. A cég Magyarország első jövő évi értékelési időpontját február 16-ára tűzte ki, ezután augusztus 17-én veszi napirendre ismét a magyar adósosztályzatokat.

A Fitch Ratings szintén két dátumot határozott meg: március 9-én, majd augusztus 31-én végzi el a magyar államadós-osztályzatok értékelését.

A Moody's Investors Service - az általa eddig alkalmazott gyakorlattól eltérően - ezúttal nem három, hanem szintén két időpontot jelölt ki: 2018-ra szóló felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először június 1-jén, majd november 23-án kerül sorra - írja az MTI.

A globális pénzügyi válság után életbe léptetett EU-szabályozás alapján - hacsak azonnali minősítési döntést igénylő rendkívüli fejlemény nem történik - a hitelminősítők az általuk előre meghatározott időpontban hajthatnak csak végre adósosztályzati lépéseket európai uniós államadósok esetében.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően a három cég mindig pénteki napokra tűzi ki a felülvizsgálatok időpontját, és döntésüket rendszerint a kijelölt nap éjszakáján, az európai és a New York-i piaci zárások után jelentik be Londonban. Az időpont előzetes meghatározása azonban nem kötelezi a hitelminősítőket arra, hogy az adott napokon tényleges osztályzat-módosítási lépéseket jelentsenek be.

A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő mindegyike a befektetésre ajánlott sávban - a Fitch és a Standard & Poor's "BBB mínusz", a Moody's ugyanennek megfelelő "Baa3" osztályzattal - tartja nyilván Magyarországot.

A Fitch Ratings már tavaly májusban átsorolta a befektetési ajánlású kategóriába a magyar államadósság minősítését. A Standard & Poor's tavaly szeptemberben, a Moody's tavaly novemberben emelte vissza ebbe a sávba a magyar besorolást. A Standard & Poor's és a Fitch korábbi felminősítései nyomán az intézményi befektetők szempontjából Magyarország már a Moody's tavaly novemberi hasonló döntése előtt is befektetésre ajánlott szuverén adósnak számított. A nemzetközi gyakorlat alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő osztályzatát veszik figyelembe annak meghatározásához, hogy egy adott szuverén vagy kereskedelmi adós besorolását befektetésre ajánlottnak tekintik-e, vagy sem.

Az idén a Fitch Ratings és a Standard & Poor's további felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást adott a magyar szuverén adósosztályzatra.

A Moody's Investors Service továbbra is stabil kilátással tartja nyilván a magyar államadós-besorolást, viszont az idén a magyar bankszektorban több pozitív hitelminősítői lépést is bejelentett. A cég októberben az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank, röviddel utána a K and H Bank különböző besorolásait javította, mindenekelőtt az érintett bankok eszközminőségének, tőkehelyzetének és nyereségességének javulásával indokolva e minősítési lépéseket.

A Moody's tavaly júniusban pozitívra javította a magyar bankrendszer egészére adott kilátását is. E pozitív kilátást néhány hete megerősítette, és ehhez fűzött elemzésében kiemelte, hogy várakozása szerint a szektorszintű nem teljesítő kinnlevőség-ráta a teljes hitelportfolió 9 százaléka körüli szintre csökken 2018 végéig a tavalyi év végén mért 14,7 százalékról.

