Felcsút ekkor lett érdekes

Komoly érdeklődés övezte az Európai Parlament költségvetési ellenőrzési bizottságának szerdai látogatását, amelyen megnézték a felcsúti kisvasutat is.

Felcsút akkor lett igazán érdekes, amikor egyesek nem akarták, hogy oda is eljussanak - mondta Ingeborg Grässle az Európai Parlament költségvetési ellenőrzési bizottságának vezetője szerdai sajtótájékoztatóján az Index szerint.

Grässle szerint a "felhajtás nem segítette a munkájukat". Az Index azt írja, hogy a képviselő csak burkoltan kritizálta Magyarországot. Többek között sajnálta, hogy hazánk nem csatlakozott az uniós ügyészséghez, amely független hatóságként vádat emelhetne, ha egy tagállamban uniós pénzekkel csalnak. A képviselő beszélt Polt Péter legfőbb ügyésszel, akivel kapcsolatban még az összeférhetetlenség is felmerült az Index szerint.

Azt is elmondta, hogy Magyarország ellen nagyon sok vizsgálatot indított az EU csalásellenes hivatala. Azt is megjegyezte, hogy Magyarország kapta a legtöbb korrekciót (azaz büntetést) 2016-ban. A mezőgazdasági támogatásokkal nem annyira foglalkoznak, de a gazdáknak járó hektáralapú közvetlen kifizetéseknél is viszonylag magas a hibák aránya, ezt is követni fogják.

A lap emlékeztet arra, hogy a látogatás előtt a kormány heteken keresztül próbálta megakadályozni, hogy a küldöttség Felcsútra is eljusson. Lázár János augusztusban amiatt tiltakozott, hogy kampányidőszakban jönnek, politikailag elfogultak, az ellenzék céljait szolgálják és botrányos, hogy a miniszterelnök szülőfalujában vizsgálódnának.

