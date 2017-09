Félmilliárdos támogatást kap Matolcsy fiának cége

Mintegy félmilliárd forint uniós támogatással lehet gazdagabb a Balaton Bútorgyár, Matolcsy Ádám érdekeltsége. A jegybankelnök fia korábban azt nyilatkozta, hogy igyekeznek kerülni az olyan közbeszerzéseket, amelyek miatt támadható lenne a Matolcsy név.

A Matolcsy Ádám érdekeltségében lévő Balaton Bútorgyár 498 millió forint EU-s támogatást nyert el - írja a Magyar Nemzet. A pénzt a kormányzati pályázati portálon lévő tájékoztató szerint az Okosiroda a jövő generációi számára című projekttel szerezték meg.

Ennek összefoglalójából egyebek mellett kiderül, hogy részben olyan társadalmi, gazdasági problémára is választ kívánnak adni a projekttel, amelynek jelentősége közvetlenül még nem érezhető. Az ifjabb Matolcsy a bútorgyárral kapcsolatban korábban adott interjújában kijelentette, hogy nem akarnak olyan közbeszerzéseken indulni, amelyek miatt támadható lenne a Matolcsy név.

A vállalat tavaly mindössze 266 ezer forint nyereséget ért el, míg egy évvel korábban, az előző tulajdonos irányítása alatt még 110 milliós profitot tett zsebre - emlékeztet a napilap.

További hír a Matolcsy Ádámhoz köthető vállalatok háza tájáról, hogy a szintén az ő érdekeltségébe tartozó New Wave Media Group veszi át a Femcafe reklámértékesítését - idézte a portál közleményét a 24.hu. A New Wave-t idén nyáron vette a nevére a jegybankelnök fiának bútoripari cége, a Magyar Stratégiai Zrt. A New Wave Media Group időközben az Evomedia nevű reklámértékesítő házat is bekebelezte.

Matolcsy vállalkozása ezzel az egyik legnagyobb digitális hazai reklámértékesítő céggé vált. Az ügyletnek köszönhetően Matolcsyék értékesíthetnek a nepszava.hu-tól kezdve Bálint Gazda weboldalának reklámfelületéig egy csomó hazai digitális reklámhelyet.

(A nyitókép forrása: Pixabay.com.)