Felpörgött a magyar külkereskedelem

Májusban a kivitel volumene 17, a behozatalé 14 százalékkal nőtt, az aktívum 217 millió euróval növekedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. 2017 első öt hónapjában a külkereskedelmi mérleg többlete 4,3 milliárd euró volt.

Dzindzisz Sztefan, 2017. augusztus 1. kedd, 09:05

2017. májusban:A kivitel értéke 9,1 milliárd euró (2814 milliárd forint), a behozatalé 8,1 milliárd euró (2517 milliárd forint) volt. (Tovább pöröghet a magyar export.)2017. májusban az egy évvel korábbihoz képest:Euróban kifejezve az export értéke 20, az importé 19 százalékkal nőtt. A külkereskedelmi aktívum 217 millió euróval emelkedett, és 959 millió eurót tett ki. (Az egyenleg 46 millió euróval magasabb az első becslésben közölt értéknél.)A külkereskedelmi forgalom forintban mért árszínvonala kivitelben 1,6, behozatalban 2,8 százalékkal nőtt. A cserearány 1,2 százalékkal romlott. A forint árfolyama az euróhoz képest 1,5 százalékkal erősödött, a dollárhoz képest 0,9 százalékkal gyengült.A gépek és szállítóeszközök előző év májusi áron számított kereskedelme a kivitelben és a behozatalban is 16 százalékkal nőtt. A közúti járművek exportja és importja egyaránt 15 százalékkal emelkedett. Mindkét irányban a személygépkocsi- és gépjárműalkatrész-forgalom növekedése dominált. Az energiafejlesztő gépek és berendezések exportvolumene közel ötödével, importvolumene nagyjából hatodával nőtt. Importban a motoralkatrészek, illetve a gázturbinák, exportban a benzinmotorok, elektromos áramfejlesztők és az elektromotorok forgalma nőtt jelentősen. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek importja közel negyedével, exportja több mint tizedével nőtt. Behozatalban és kivitelben is a mobiltelefonok kereskedelme élénkült számottevően. A villamos gépek, készülékek és műszerek importja több mint ötödével emelkedett, a növekedésben az elektronikus integrált áramkörök és az elektromosan szigetelt huzalok és vezetékek behozatala dominált.A feldolgozott termékek exportvolumene 16, az importé 13 százalékkal nőtt. A gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek kereskedelme exportban közel ötödével, importban közel negyedével emelkedett. A gumigyártmányok exportjában nincs jelentős változás. Az egyéb fémtermékek exportja közel hatodával bővült, elsősorban a vasból vagy acélból készült készáruk, vasalatok és kötőelemek forgalmának élénkülése miatt. Az egyéb feldolgozott termékek kivitele és behozatala is közel hatodával nőtt, meghatározóan a műanyagból készült áruk forgalmának mindkét irányú emelkedése miatt. Importban a ruházati cikk és öltözékkiegészítők kereskedelme ötödével nőtt. Az energiahordozók importvolumene 17 százalékkal emelkedett. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala nem változott. A természetes és mesterséges gáz importja közel háromnegyedével emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A villamos energia behozatala közel hatodával nőtt.Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 19, az importé 5,5 százalékkal nőtt. A gabona és gabonakészítmények exportja több mint felével emelkedett, elsősorban a kukorica, búza, árpa kivitelének növekedése miatt. A cukor és cukorkészítmények kivitele több mint ötödével bővült, behozatala azonban közel 40 százalékkal visszaesett. Importban a zöldségfélék és gyümölcsök forgalma közel tizedével nőtt, a szárított zöldségfélék, valamint az idénygyümölcsök - elsősorban a cseresznye - behozatalának növekedése miatt.Az EU tagállamaiba irányuló kivitel és behozatal volumene egyaránt 13 százalékkal nőtt. A külkereskedelmi többlet 130 millió euróval emelkedett, és 957 millió eurót tett ki. Az exportnak 79, az importnak 76 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban. Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 32, a behozatal volumene 18 százalékkal emelkedett. A külkereskedelmi mérleg ebben a viszonylatban 86 millió euróval javult, és 2,5 millió eurós aktívumot mutat. 2017. január-május: A kivitel értéke 42,2 milliárd euró (13 060 milliárd forint), a behozatalé 37,8 milliárd euró (11 723 milliárd forint) volt.2017. január-május az egy évvel korábbihoz képest:A kivitel volumene 8,1, a behozatalé 8,2 százalékkal emelkedett.A külkereskedelmi mérleg többlete 56 millió euróval nőtt, és 4,3 milliárd eurót tett ki. A külkereskedelmi forgalom forintban mért árszínvonala kivitelben 1,9, behozatalban 3,0 százalékkal nőtt. A cserearány 1,1 százalékkal romlott. A forint az euróhoz képest 0,9 százalékkal erősödött, a dollárhoz képest 2,8 százalékkal leértékelődött.