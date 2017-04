Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fideszesek is érzik Brüsszelben - Orbán túllőtt a célon

„Totális ellenszenvet még nem érzékelünk” - mondják brüsszeli fideszes képviselők. Nem a CEU-botrány, hanem a Brüsszel-ellenes konzultáció verte ki a Néppártban és Junckernél is a biztosítékot, de a civil törvény is „atombomba” lehet. Azért remélik, hogy a magyar módszer működik, Merkel pedig még nem akarja a „könnyűlovasságot” bevetni - írj az atv.hu-nak.

Brüsszeli fideszesek még nem szólaltak meg, amióta kitört a világbotrány a lex CEU miatt. Az atv.hu kérésére, hogy jellemezzék a helyzetüket az Európai Néppártban, lesz-e kizárás vagy sem, illetve mire számítanak az Európai Parlamentben, amikor az úgynevezett magyar ügy kerül napirendre, a Fidesz euro-honatyái nem vállalkoztak rá, hogy névvel nyilatkozzanak.

"A helyzet olyannyira cseppfolyós, mint soha eddig, minden bizonytalan" - hárítottak a hivatalos interjúkat. A megkérdezettek általában óvatosan fogalmaztak, ha a Fidesz kizárása került szóba. Azt mondják, "totális ellenszenvet" még nem éreznek, de ahogy Orbán Viktor mondta Tusnádfürdőn két évvel ezelőtt, most szerintük is "bármi megtörténhet". Az egyik közismert fideszes euro-honatya határozottan érzi a magyar-ellenes "áramlatot" a Néppárti frakcióban is. Meglátása szerint Frank Engel, luxemburgi EP-képviselő a múlt heti parázs frakcióvita után nem magánvéleményt mondott, amikor arról beszélt, hogy a "Fidesz nem közénk való", "nem közénk valók vagytok".

A Fideszt kizárni akarók - luxemburgiak, svédek, hollandok - gyorsan szeretnének cselekedni, mert félnek, hogy működik a magyar módszer: már tapasztalták 2011-ben a médiatörvény, vagy később az alkotmánymódosítások kapcsán, hogy Orbán Viktor kormánya demonstratívan nyitott volt a Juncker vezette Bizottsággal a párbeszédre, kormánytisztviselők készségesen, hosszan egyeztettek-leveleztek az inkriminált törvények szövegszerűségéről, aztán az egyeztetési mechanizmus vége mindig ugyanaz lett: győzött "Orbán pimaszsága", és elcsitultak a nagy konfliktushullámok, a dolgok elfelejtődtek.

Az "atombomba"

De az igazi "atombomba" Brüsszelben a fideszes EP-képviselők szerint is a magyar civilszervezet-ellenes törvény megszavazása lehet. "Ez valóban sérthet amerikai és német érdeket is". Ha górcső alá veszik majd a magyar civiltörvényt, az Európai Bizottság kezében fegyver lehet, hogy maga Orbán Viktor látta el kézjegyével az Európai Biztonsági Chartát, vállalva ezzel elvi szinten, hogy minden lehetőséget megadnak a civil szervezeteknek, hogy erősíteni tudják a polgári demokráciát, az alapvető szabadságjogok érvényesülését.



Ugyanakkor az Európai Néppárt részéről veszélyes lenne elindítani a bomlást, és kizárni a frakcióból a 12 fős fideszes delegációt - jelezték a képviselők.









