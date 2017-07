Figyelmeztet a rendőrség: börtön is járhat a talált tárgyak miatt!

Nem tarthatjuk meg a talált tárgyakat, de hová lehet leadni a gazdátlan pénztárcákat, csomagokat vagy éppen olyan iratokat, amelyekben nincs elérhetőség? Mi lesz a talált, de végleg gazdátlanul maradt tárgyak sorsa? - Erről beszéltek Kossuth Rádió műsorában.

K. Kiss Gergely, 2017. július 12. szerda, 17:29

A tapasztalat azt mutatja, hogy nem minden esetben szolgáltatjuk vissza a talált tárgyakat. Pedig a jogszabály egyértelműen kimondja, hogy minden talált tárgyat vissza kell szolgáltatni, még akkor is, ha értéke csak 1 forintot is képez, ellenkező esetben bűncselekménynek minősül, mely akár 2 évnyi szabadságvesztéssel is járhat - idézi a hirado.hu Markó Attilát, az Országos Rendőrfőkapitányság rendőrezredesét.

Elmondta, a talált tárgyak leadási helyét két részre lehet osztani. Bármilyen értékkel bíró talált tárgyat - legyen az pénztárca, kulcscsomó, személyes okmányok - minden esetben a kerületi illetékes jegyzőnek kell beszolgáltatni. Kivételt képeznek a különböző lőfegyverek, kábítószerek, pirotechnikai eszközök, melyeket a rendőrségen kell leadni.

Miután a megtaláló leadja az általa talált tárgyat, az önkormányzati hivatal külön raktárába kerülnek. Jegyzőkönyvet készítenek, mely tartalmazza a megtaláló nevét és elérhetőségét, illetve, hogy meddig őrzi a tárgyat a hivatal. Abban az esetben, ha a határidőn belül, - amely általában három hónap -, nem jelentkezik a tulajdonos, vagy jelentkezik, de nem tart igényt a talált tárgyra, a becsületes megtaláló megtarthatja azt - fogalmazott Kovács Tamás, Budafok-Tétény Önkormányzatának irodavezető-helyettese.