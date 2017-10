Figyelmeztetést adott ki a rendőrség - minden nyugdíjast érint

A rendőrség rendszeresen tart bűnmegelőzési tájékoztatókat idősek részére az úgynevezett „Házhoz megyünk” program részeként. Mutatjuk, a fő üzeneteket.

Szász Péter, 2017. október 9. hétfő, 15:26

A Police.hu összeszedte azokat a tipikus csalási módokat, amelyekkel a nyugdíjasokat próbálják megkárosítani.

A trükkös lopások, csalások kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy idegeneket senki ne engedjen be a házába, lakásába. Ha a szokásos árnál jóval olcsóbban kínálnak bármit házaló árusok, akkor ne vásároljanak, ne adjanak oda pénzt azonnal. Mérlegeljék, hogy az adott dologra egyáltalán szükségük van-e. Amennyiben igen, kérjék családtagjaik, szomszédok segítségét a döntéshez. Idegenek előtt ne vegyék elő az összes megtakarított pénzüket! Ha vásárolnak, előre készítsék elő a vételárnak megfelelő összeget. Elszaporodtak a telefonos csalások, amikor ismeretlenek a felhívott embereknek nyereményt ígérnek. Cserébe azt kérik, hogy menjenek el egy bankautomatához, tegyék be a kártyájukat és gépeljék be a megadott kódot. A kód telefonszám, a csalók így töltik fel az egyenlegüket. Ezért a rendőrség kéri, hogy hasonló hívás esetén senki ne tegyen eleget az ismeretlen telefonáló kérésének. (Nyugdíjas nőket figyelmeztet a hatóság - erre fontos ügyelni!)Arra kérték az időseket, hogy sehol még rövid időre se hagyják úgy őrizetlenül a kerékpárjaikat, hogy nem zárják le. Ha a házuk udvarán, vagy lépcsőházban támasztják le a biciklit, akkor is zárják le.

A bűnmegelőzési szakemberek megmutatták az időseknek a szolgálati igazolványukat és részletesen beszéltek arról, hogy miről lehet felismerni, azonosítani a rendőröket.