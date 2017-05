Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Figyelmezteti a civilszervezeteket a NAV

Május végéig el kell számolniuk az 1 százalékos felajánlásokban részesült civilszervezeteknek, csak azok kaphatnak jövőre szja-felajánlást, amelyek eljuttatják a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a KOZ közleményt május 31-ig - hívja fel a figyelmet az adóhatóság.

A közleményt ügyfélkapun keresztül kell elküldeni a NAV-nak. Az adóhivatal elektronikus levélben is felhívta a szervezetek figyelmét az elszámolásra. Az elszámolásra kötelezett kedvezményezettek képviselői májusban háromszor kaptak elektronikus levelet az elszámolandó összegekről, utoljára május 25-én - emlékeztet az MTI.

A kedvezményezettnek a 15KOZ közleményben jelölnie kell mindazon szja 1 százalékaként felajánlott összeg felhasználását, amelyet a NAV 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig kiutalt számára, illetve amit a 14KOZ közleményében tartalékolt. A 15KOZ közlemény és kitöltési útmutató letölthető a NAV honlapjáról.

Ha a civil szervezet jogutód nélkül megszűnik, soron kívül kell elszámolnia a felhasználásról. Ha a 15KOZ bizonylatban tartalékolt összeget is feltüntetett a szervezet vagy 2015. január 1-je után kiutalásban részesült, akkor a 16MKOZ bizonylatot is be kell nyújtania.

Előfordulhat, hogy a szervezet nem szűnik meg, azonban a kiutalt összegre nem tart igényt, akkor ezt az összeget is a 16MKOZ bizonylaton kell feltüntetni, és a benyújtással egy időben visszafizetni.

Ha a szervezet nem nyújtja be a határidőig a közleményt, illetve a közleményében számszaki hibás adatokat közöl, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és azokat nem javítja, a NAV kizárja a következő évi kedvezményezettek közül - figyelmeztet az adóhatóság.

