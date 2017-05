Fontos adózási határidő jár le szerdán

Május 31-én, azaz ma van a társaságiadó-bevallás, az elektronikus beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének, valamint a helyi iparűzési adó (hipa) bevallás benyújtásának a határideje

A társaságiadó-bevallást az egyszeres és a kettős könyvvitelt vezető adózóknak egyaránt az 1629 számú nyomtatványon kell benyújtaniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) - írja a NAV.

Az egyszerűsített vállalkozói adózást (eva), a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) vagy a kisvállalati adózást (kiva) először választóknak a 1671-es bevalláson kell számot adniuk társasági adójukról. A határidő ebben az esetben a mérlegforduló utáni ötödik hónap utolsó napja.

Azok a nonprofit szervezetek, amelyeknek tavaly nem volt vállalkozásból származó bevételük, vagy ahhoz kapcsolódó, elszámolható költségük, ráfordításuk - így nincs társaságiadó-alapjuk -, a társaságiadó-bevallást kiválthatják a TAONY nyilatkozattal május 31-ig.

A beszámolók letétbe helyezésének és közzétételének határideje szintén 2017. május 31. A beszámolókat 2016. december 1-jétől kizárólag az online beszámoló- és űrlapkitöltő rendszeren keresztül lehet benyújtani. A rendszer elérhető az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról (https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes). A közzétételért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

A hipa bevallások határideje is ma jár le. Január 1-jétől lehetőség van arra is, hogy az adózók elektronikusan, a NAV-nál vallják be állandó jellegű hipa kötelezettségüket, több önkormányzatot érintő adókötelezettség esetén pedig csoportosan is be lehet küldeni a hipa bevallásokat. Az adót ez esetben is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni. A 2016-os adóévre a 16HIPA jelű, a 2017-es adóévre a 17HIPA jelű nyomtatványt kell használni - írja az MTI.

