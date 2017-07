Fontos bejelentést tett a BKK

Az utasok adatai biztonságban vannak - szögezte le Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója az M1 csütörtök reggeli műsorában.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 20. csütörtök, 07:58

Hétfőn jelentették be, hogy a BKK online jegy- és bérletvásárlási rendszere a múlt csütörtöki elindítása után rendszerszintű kibertámadásoknak volt kitéve. Akkor azt mondták: a rendszert sokkal biztonságosabbá tették, és nincs ok a leállítására - írja az MTI.

A BKK vezérigazgatója elmondta, hogy az informatikai rendszerek jelzik az ilyen támadásokat. Lehet visszaélni a rendszerrel, megtéveszteni azt, de mindez bűncselekménynek számít - jegyezte meg. Dabóczi Kálmán elmondta, vannak olyanok is, akik blőd, erkölcstelen nevekkel regisztrálnak be a webshopba, hogy terheljék a rendszert. Ezek kiszűrésére is szigorúbb algoritmusokat alakítottak ki a szakemberek. Mostanáig több mint 150 ilyen felhasználót töröltek - fejtette ki.

A BKK online jegy- és bérletvásárlási rendszere ellen több mint hatszáz támadást regisztráltak, de hogy ezek mögött pontosan hány ember áll, azt nem tudni. Ezzel együtt viszont szerda délutánig már mintegy ötezer volt a regisztrált felhasználóik száma, akik több mint hatmillió forint értékben vettek jegyeket, bérleteket - ismertette Dabóczi Kálmán.

A BKK mindent támadásnak vesz A 444.hu arról írt, hogy jelentkezett egy 18 éves diák, aki a BKK honlapján az url-ben pár szám átírása után 50 forintért tudott bérletet venni. A hibát jelezte a BKK-nak is, de levelére nem kapott választ. Viszont kedden a vállalat vezérigazgatója, Dabóczi Kálmán egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy egy feljelentést tettek eddig az e-jegyekkel kapcsolatban, épp az ellen, aki 50 forintért vette meg a tízezer forintos bérletet. A BKK vezetése hackertámadásokról beszét, a diák azonban jelezte: egyáltalán nem tartja magát hackernek. Szerinte "túlzó lehet egy 18 éves amatőr próbálkozását hackertámadásnak nevezni", hiszen semmilyen képzettsége nincs, még csak informatika órája sem volt. Amennyit ért a honlapokhoz, azt otthon, hobbiszinten tanulta meg. Továbbá 300 kilométerre lakik Budapesttől, soha nem utazott még a BKK járatain, és esze ágában sem volt használni a bérletet, csak segíteni akart volna a szolgáltatónak. Érdemes megjegyezni, hogy nem ő volt az egyetlen, aki súlyos amatőr biztonsági hibákra hívta fel a BKK vezetésének figyelmét.