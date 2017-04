Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos bejelentést tett az OTP - több millió ügyfél érintett!

Március végétől már a Főgáz gázszámlái is fizethetőek a hitelintézet internetbankban elérhető CsekkRendező szolgáltatásával.

Az OTP és a Főgáz most bejelentett együttműködése több millió OTP ügyfelet érint. A regisztrált felhasználók fizetendő számláikról értesítést kapnak, majd a netbanki felületen kártyával kiegyenlíthető a számla. Az e-számlák pedig bármikor könnyen visszakereshetőek és egyszerűen áttekinthetőek - olvasható a bank közleményében.

A szolgáltatás bővítése kapcsán egy promóciót is indít az OTP Bank, amelynek lényege, hogy minden Főgáz szolgáltatói regisztrációval rendelkező, e-számlát választó ügyfél, aki a CsekkRendezőben legalább egy gázszámláját befizeti, egyszeri 1000 forint jóváírásban részesül és egy nyereményjátékban is részt vehet. (Más újdonságot is bemutatott nemrég a pénzintézet.)