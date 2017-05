Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fontos bejelentést tett Orbán - így változik a családi adókedvezmény, elengedik a diákhitelt

A kormány tovább növeli a családi adókedvezmény mértékét, ennek "középpontjába a kétgyermekes családokat állítják" - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, közölve: 2018 a családok éve lesz.

A miniszterelnök a "Családok Világtalálkozója" konferencián tartott nyitóbeszédet, ahol ismertette a kormány népesedési programjának elképzeléseit. A cél a születésszám emelése, így lassítva a társadalom elöregedését. A kormány célja, hogy 2030-ra 2,1 százalékra emelkedjenek a születési ráta a jelenlegi 1,4 százalékról.

A kormány döntése szerint a jelzáloghitellel rendelkező családok a harmadik és további gyermekek esetén egy-egy millió forintot leírhatnak a tartozásukból, az állam át fogja tőlük vállalni.

Tovább növelik a kétgyermekes családok adókedvezményét.

A program részeként a diákhitel-tartozással rendelkező fiatal nőknek két gyermek esetén a tartozás 50 százalékát, három vagy több gyermek esetén a teljes adósságot elengedik - írta az MTI.

Azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy a diplomás gyed időtartamát kitolják egy évvel, így az a gyermek kétéves koráig meghosszabbodik az egyetemisták esetében is.

Orbán Viktor arról is beszélt , hogy "soha nem látott" bölcsődefejlesztésekbe kezdenek; mindenhol, ahol családok élnek, bölcsődét építenek, illetve ha kell, felújítják a meglévőket.

A külföldön tartózkodó vagy ott élő magyarok előtt is "óvatosan" megnyitják a családtámogatási rendszert, jövőre már ők is kaphatnak a gyermek születése után anyasági támogatást, és az egész Kárpát-medencében jegyezhetnek babakötvényt is - tette hozzá Orbán.