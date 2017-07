Fontos döntés született az adózók számára

A vállalkozásokat akkor is megilleti a késedelmi kamat, ha az adóhatóság már bírságolt. Viszont a NAV akár be is keményíthet és rövid határidővel kérhet az üggyel kapcsolatos iratokat, melynek elmulasztása esetén bírságol – állapította meg a Crowe FST az Európai Bíróság (EB) döntését kommentálva.

Kovács Bertold, 2017. július 14. péntek, 17:42

A késedelmesen kiutalt összegek után akkor is járhat késedelmi kamat az adózónak, ha az adóhatóság már kirótta a bírságot, de a kiutalás még tovább csúszik - magyarázta a Crowse FST az EB júliusi ítéletét.

A kérdés egy magyar gabonakereskedő több millió forintos áfa-visszatérítésével kapcsolatban merült fel. Az évekig elhúzódó ellenőrzés során a cég több alkalommal elmulasztotta az iratátadási határidőt, ezért a NAV bírsággal sújtotta a vállalatot. Mivel a társaság nem jutott hozzá az őt megillető összeghez, késedelmi kamat megfizetését követelte az adóhatóságtól, de az megtagadta annak a megfizetését, mondván, a késedelmes adatszolgáltatással az adózó is hátráltatta az összeg kifizetését.

Az döntés kapcsán figyelmeztették a cégeket, hogy csak akkor kezdjék meg a kiutalás kérelmezését, amikor már minden szükséges irat rendelkezésre áll. Ha az adózó nem tudja az adóhatóság által bekért iratokat teljes körűen bemutatni, a NAV már rövid várakozás után is bírságolhat, melynek mértéke az igényelt összeg 50 százalékáig terjedhet. (Ismert nevekkel bővült a NAV szégyenlistája - mutatjuk kikkel.)

Eddig is járt kamat a késedelmesen utalt összegek után, amennyiben a visszaigényelt összeg minimum 70 százaléka jogos volt és a kifizetést nem az adózó tevékenysége akadályozta. A NAV ez ellen úgy védekezett, hogy nagy mennyiségű iratot kért be 3 napos határidővel, melynek letelte után egyből bírságolt, így a vállalatoknak már nem volt lehetőségük késedelmi kamat igénylésére.