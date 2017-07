Fontos nap lesz a hétfő - Erre figyeljen!

Az MNB szerint a bankjegyek cseréjét nem csupán az elhasználódás indokolja, hanem a technikai fejlődés is, hiszen az papírpénzeket kezelő automaták miatt technikai korszerűsítésre is szükség van. A jegybank két lépésben vezeti be az új pénzeket: először rendeleti úton törvényes fizetőeszközzé válnak, majd 4-6 hónapos szünetet követően kerülnek forgalomba, így az automaták üzemeltetőinek van idejük átállítani a készülékeket a bankjegyek fogadására.