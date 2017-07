Fontos nap lesz a hétfő - Erre figyeljen!

Már csak másfél napig, azaz 2017. július 31-ig fizethetünk a régi – 2016 előtt kibocsátott – 2000 és 5000 forintos bankjegyekkel, mert azokat július végén az MNB bevonja a forgalomból.

Domokos László, 2017. július 30. vasárnap, 07:40

Nem lehet elégszer ismételni: utolsó fázisába érkezett a régi kétezer és ötezer forintosok cseréje: július 31-én, azaz holnap lehet velük utoljára fizetni bárhol, utána már macerásabb lesz átváltani őket.

A jegybank legutóbbi tájékoztatása szerint július 15-én kétezres bankjegyeknek több mint 70 százaléka, az ötezreseknek pedig 80 százaléka új bankjegy, tehát a március elején indult csere jól halad, de azért még több millió régi papírpénz vár beváltásra.

Keddtől pedig már csak a bankfiókok és a posták kötelesek újakra cserélni azokat 2020 július végéig. Emellett a jegybank is cseréli a régi 2000 és 5000 forintosokat, mégpedig 2037 július végéig.

Fontos, hogy a szabály csak azt mondja ki, hogy hétfőig kell mindenhol elfogadni a szóban forgó bankókat, azt azonban semmi sem tiltja, hogy bármelyik üzlet hétfő után is elfogadja ezeket.

Az MNB szerint a bankjegyek cseréjét nem csupán az elhasználódás indokolja, hanem a technikai fejlődés is, hiszen az papírpénzeket kezelő automaták miatt technikai korszerűsítésre is szükség van. A jegybank két lépésben vezeti be az új pénzeket: először rendeleti úton törvényes fizetőeszközzé válnak, majd 4-6 hónapos szünetet követően kerülnek forgalomba, így az automaták üzemeltetőinek van idejük átállítani a készülékeket a bankjegyek fogadására.