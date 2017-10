Fontos parkolót adtak át Budapesten

Megújult az Örs vezér terén a P+R parkoló, a fejlesztés eredményeként 104-ről 265-re nőtt a parkolóhelyek száma - tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal kedden az MTI-t.

Szász Péter, 2017. október 3. kedd, 15:22

Az Örs vezér tere déli oldalán, a Fehér út mellett található autóbusz-végállomás mögötti, már meglévő P+R parkoló, valamint az attól déli irányban elhelyezkedő, korábban kihasználatlan terület beépítésével korszerű, 265 férőhelyes P+R parkolót alakítottak ki.

A munkák részeként a parkoló szilárd burkolatot kapott, megújult a közvilágítás, valamint a zöldfelületek is. A várakozóhelyen belül, a metróvégállomáshoz a lehető legközelebb elhelyezve, 40 férőhelyes fedett B+R (bike and ride, jelentése: biciklizz és utazz) parkoló is létesült.

Közölték: a beruházás eredményeként kamerarendszerrel őrzött korszerű, kibővített P+R és B+R parkolóban hagyhatják autójukat és kerékpárjukat a közlekedők. A megújult parkolóban reggel 6 és este 22 óra között alkalmanként egy vonaljegy áráért, 22 és 6 óra között pedig megkezdett óránként 105 forintért lehet majd parkolni.