Fontos pert vesztett el az állam - százmilliókat fizethet

Pert vesztett a magyar állam Budaörs önkormányzatával szemben, az eljárás a iskolák átvételével kapcsolatos szolidaritási hozzájárulás ügyében indult.

Szász Péter, 2017. június 23. péntek, 09:48

A magyar államnak több százmillió forint plusz kamatokat kell megfizetnie a Fővárosi Törvényszék pénteki döntése értelmében - írja az Index.

A pert Budaörs önkormányzata indította, mert nem akarta fizetni az igazságtalannak tartott szolidaritási hozzájárulást.

A hozzájárulásról tavaly nyáron született döntés. A lényeg, hogy miután az állam teljesen átvette az iskolák fenntartását, ennek a költségeire hivatkozva pénzt szed be egyes önkormányzatoktól. Éves szinten az egész országból nagyjából 21 milliárd forint bevételt vártak, és a 30 ezres Budaörstől akarták begyűjteni ennek az összegnek körülbelül 10 százalékát, 2,1 milliárd forintot, ami egyébként a város éves költségvetésének úgy 15 százaléka.

Wittinghoff Tamás, a budaörsi polgármester szerint mindezt ráadásul úgy, hogy az intézményfenntartó az idén jelezte, egyetlen forintja sincsen arra, hogy elvégezzék a nyári felújítást, karbantartást vagy esetleg fejlesztést, ami mintegy 200 millió forint erejéig kötelező lenne.

A város képviselő-testülete már tavaly októberben eldöntötte, hogy Alkotmánybírósághoz, az ombudsmanhoz, valamint további hazai és európai jogorvoslati fórumokhoz fordul az önkormányzat. Budaörs az ország egyik leggazdagabb települése.

A per formailag kártérítési per, amelyben az önkormányzat kára a tőle havonta elvett szolidaritási hozzájárulás összege. A magyar állam a perben elsősorban arra hivatkozott, hogy szerintük jogalkotás útján okozott kárért nem lehet kártérítést kérni. A döntésnek így elvi jelentősége is van - hívja fel a figyelmet az Index.

