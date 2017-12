Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fordulat jön a rendszámoknál 2018-tól - megszólalt a minisztérium

Decemberig 266 484 darab P-betűs rendszámot adtak ki a hatóságok – közölte a Belügyminisztérium (BM) a Vezess.hu kérdésére. Mivel a korábbi évek átlagánál több új és használt autó kerül forgalomba idén, a 2016 decemberében kezdődött P-k kiadása valószínűleg 2018 nyarán befejeződik. Mindeközben rekordot döntött a "különc" rendszámok vásárlása.

Néhány éve még 2030 környékére várták a hatóságok a mostani, 1990 augusztusában indított 3 szám, 3 betű rendszám-szisztéma kifutását, ám annyira felpörgött az új és használt autók forgalomba állítása, hogy ha így folytatódik, 2025 környéke a reálisabb dátum.

Hogy utána mi lesz, nem tudni. 2010 után a kormányzatnál felvetődött a területalapú rendszám ötlete, ami a kontinensen a legelterjedtebb, és máshol a járműről plusz az üzembentartójáról a legtöbb információt adó azonosító. Mivel a használtan behozott idősebb járművek nálunk ugyanazt a P betűt kapják, mint a nullkilométeres vadonatújak (és így volt ez a korábban használt betűknél is), a jelenlegi rendszer szinte semmilyen érdemi információt nem tartalmaz - olvasható a portálon.

Egy éve a hatóság az válaszolta: nincs tudomásuk készülő bevezetésről.

Jöhetnek az R-ek, és az "átverős" rendőrségi rendszámok

A rendőrségi RR-rendszámhoz hasonló RRR-kezdetű azonosítókat hamarosan bárki kérhet. Sőt, utóbbiakat minden további nélkül automatikusan kiadják, ha rájuk kerül a sor, ami jelen állás szerint valahol 2018 és 2019 fordulóján következhet be - tudta meg a Vezess.hu.

Bár egy ideje a rendőrautókra sima rendszámok kerülnek, korábban nagy tömegben RR-kezdetűeket kaptak. Eddig bő 100 ezer forintba "fájt", ha valaki a rendőrségi rendszámhoz hasonlót akart magának, egy év múlva ingyen kapnak közel ezren ilyet. Már most 52 darab RRR-azonosító van forgalomban, a minisztérium szerint egyiknek sincs köze a rendőrséghez, és azt mondja a tárca, nem lesz zavaró, és összekeverhető a rendőrségiekkel.

Az utóbbi években folyamatosan nőtt az autósok által kiválasztott különc rendszámok száma is. Az elmúlt négy évben összesen 41 145 darabot vásároltak meg az autósok. Igényességükkel az állam is jól járt: a bő negyvenezer rendszámért 6,63 milliárd forintot fizettek be 2014 eleje óta az államkasszába.

(Címlapkép - MTI, Fotó: Balázs Attila)

