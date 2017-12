Francia és angol hagyományokat követne a kormány

Kísérleti jelleggel a Felső-Tiszavidéken és a Bodrogon indítja el a kormány a nyaralóhajó turizmust, a programra 4,6 milliárd forintot szánnak, amelyből 20 hajót vásárolnak, kijelölik a vízi utakat és kikötőket építenek - idézi az MTI Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódás fejlesztéséért felelős kormánybiztos tokaji sajtótájékoztatóját.

2018-ban először a Tiszán Kiskörétől Vásárosnaményig, a Bodrogon pedig Tokajtól a szlovák határig indul el a szolgáltatás a MAHART Magyar Hajózási Zrt. részvételével. Később - amennyiben sikerül hajózhatóvá tenni - a Keleti Főcsatorna is bekapcsolódik a programba, amelynek segítségével Hajdúszoboszlóig, valamint a Hortobágyig érhetnek el hajóval a turisták.

A kormánybiztos hozzátette: a nyugati országokban - például Franciaországban, vagy Angliában - lakóhajó-, vagy csatornahajó turizmusként emlegetett ágazatnak nagy hagyományai vannak, óriási irántuk az igény. Ezért gondolta úgy a kormány, hogy Magyarországon is elindítanak egy ehhez hasonló programot. Indoklása szerint azért a Felső-Tiszavidéket és a Bodrogot szemelték ki a kísérleti fejlesztésre, mert ezen a területen vannak olyan turisztikai célpontok, amelyek a nyaralóhajó célközönsége számára vonzó lehet. A Tisza-tó, Sárospatak, Tokaj, vagy éppen Szerencs, a kiépült és épülő kerékpárutak együtt olyan kínálatot alkotnak, amely sikerrel kecsegteti a programot - mondta.



A 4,6 milliárd forintból körülbelül 1,6 milliárd forintot fordítanak a hajók vásárlására, a fennmaradó összeget a vízi utak kijelölésére, legalább 15 kikötő építésére, fejlesztésére, valamint egyéb infrastrukturális beruházásokra fordítják. Ezen belül lesz két úgynevezett báziskikötő, az egyik Kiskörén, a másik pedig Tokajban. Itt egyebek mellett tankolási, vagy szennyvíz kivételi lehetőséget is biztosítanak a hajók számára, amelyek a téli pihenőjüket Kiskörénél töltik majd, mind a húszat ott emelik ki a vízből a jegesedés előtt.



A vízi járművek paramétereiről szólva a kormánybiztos kifejtette: 15 méternél nem hosszabb, 4-12 személyes, legfeljebb 8 kilométer per órával haladó, jogosítvány nélkül is vezethető hajók üzemeltethetők ebben a turisztikai ágazatban. Aláhúzta: amennyiben kiépül az infrastruktúra és elindul a szolgáltatás, vélhetően más szolgáltatók is megjelennek majd a térségben. Számításaik szerint a turisztikai fejlesztésre kijelölt vízi útvonalakon 150-200 nyaralóhajó is biztonsággal üzemelhet.



A kormánybiztos hozzáfűzte: a kormány csak a feltételeket teremti meg, a települések feladata lesz kitalálni, hogy milyen attrakcióval, látnivalóval, rendezvénnyel, vagy más egyéb szolgáltatással csábítja megállásra, kikötésre a nyaralóhajóval érkező turistákat. Meglátása szerint a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel korábban elkezdett víziturisztikai fejlesztésekkel, valamint a kerékpáros turizmus lehetőségeinek bővítésével komoly idegenforgalmi vonzerőt jelent majd a térség, a nyaralóhajók többsége ugyanis kerékpárok szállítására is alkalmas - mondta Révész Máriusz.

Képünk illusztráció.