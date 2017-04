Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Friss globális egyetemi rangsor jelent meg - találja ki, melyik egyetem szerepel rajta

A Times Higher Education (THE) kiadta legfrissebb felsőoktatási ranglistáját, amelyen ezúttal az 50 évnél fiatalabb egyetemeket rangsorolta. Az élen egy svájci intézmény áll. Ezen a listán Magyarországról csak a Közép-európai Egyetem (CEU) szerepel.

A Times Higher Education (THE) szerdán kiadott golobális egyetemi rangsorán a fiatal, 50 évnél fiatalabb intézményekeket rangsorolta. A ranglista 1. helyén a svájci École Polytechnique Fédérale de Lusanne egytem szerepel, amelyet a Hong Kong University of Science and Technology és a szingapúri Nanyang Technological University követ.

A top 10-ben Európából még a hollandiai Maastricht University (6.), a németországi Ulm University (8.) és a Karlsruhe Institute of Technology (9.), az olaszországi Scuola Superiore Sant'Anna (9.) szerepel. Magyarországi intézmények közül csak a CEU szerepel a listán, az 1991-ben alapított budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) a 39. helyre került. A teljes rangsort és a részeredményeket itt találja.

A THE szerint az idősebb egyetemek gazdagabbak és erősebb reputációval rendelkeznek oktatásban és kutatásban, de amikor a nemzetközi beágyazottságról van szó, abban a fiatal intézmények viszik a prímet.

A 2000 után alapított egyetemek ("Millenniumi") produkálták például a legnagyobb arányú nemzetközi kutatást a második világháború utáni és a 2000 előtti időszakban alapított intézményekhez képest. Az 1986 és 1999 között alapított egyetemek ("Y generáció") pedig a nemzetköz diákok bevonzásában voltak kiemelkedők, amelyeket a 2000 után alapított intézmények követnek.

A THE legutóbbi globális felsőoktatási rangsorára (amely az 50 évnél idősebb intézményeket is tartalmazza) hét magyar egyetem került fel, a magyar intézmények közül a legjobb helyezést a CEU (16.), a Semmelweis Egyetem (65.) és a Pécsi Tudományegyetem (122.) szerezte meg. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 123., a Szegedi Tudományegyetem a 129., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 154.helyen szerepelt, míg a Debreceni Egyetemet a 201-250. helyre sorolták.