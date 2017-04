Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fű alatt nagy változtatásra készül a kormány

Egy új törvény lehetővé tenné az ügyvédeknek, hogy betöltsék vállalkozások vezetői tisztségét is. Ezt a jelenlegi jogszabályok szigorúan tiltják.

Lex Kertésznek is lehetne nevezni az ügyvédi törvény változását, amelynek a Rogán Antal kabinetminiszter bizalmasának tartott Kertész Balázs belvárosi ügyvéd lehet a haszonélvezője - írja a Magyar Nemzet. Az új szabályozás egyik "rejtett" eleme ugyanis eltörölné az ügyvédi hivatás és a cégvezetői pozíció közti összeférhetetlenség szabályát.

Nemrég kellemetlen helyzetbe hozták Kertészt, hogy jogászként le kellett mondania saját vállalkozása ügyvezetői posztjáról - emlékeztet a napilap. A megújított jogszabály társadalmi véleményezése a héten véget ér, így hamarosan az Országgyűlés illetékes bizottsága elé kerülhet.

Az ügyvédi és vállalatvezetői poszt a változtatás szerint együtt is betölthető lenne, ha az érintett jogász nem kapna fizetést az utóbbi után. A további passzusok között azonban az is szerepel, hogy nem összeférhetetlen, ha egy ügyvéd egy jogi személy vezető tisztségviselői feladatát látja el. Így akár honoráriumért is végezhetnének cégvezetői tevékenységet az ügyvédek.