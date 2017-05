Futószalagon érkeznek a heves zivatarok - itt az előrejelzés

A korábbi előrejelzéseknek megfelelően péntek délutánra konvektív szempontból aktív lett a légkör, szinte gyorsvonati sebességgel haladnak a kialakult cellák nyugatról keletre. A látványos viharfelhőket az ország több pontján jégeső, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében özönvízszerű esőzések is kísérték - adta híról az OMSZ.

A péntek délután 17:45-ig beérkezett adatok alapján a Nyírség több pontján 30-40 mm eső zúdult le hullámokban az egyes településekre, sőt Olcsvaapátiban és Tarpán 49 mm-t mért az automata. A legtöbb csapadékot Demecserről jelentette, ahol a felhőszakadások után 56 milliméter gyűlt össze a csapadékmérőben.

A zivatarok erősségét az instabil légkör mellett az erős magassági szél is elősegíti. Ilyen esetben egyes zivatarfelhők forgó mozgásba jönnek, ún. szupercellává alakulnak át, amelyekhez közismerten a leginkább heves időjárási események társulnak. A ma kora délutáni rádiószondás mérések alapján a légkör felső rétegeiben a szél sebessége bőven meghaladta a 100 kilométer per órát, sőt Szeged közelében 11,5 kilométeres magasságban a futóáramlás sebessége megközelítette a 200 kilométer per órát is - írta az OMSZ a honlapján.

Az előrejelzések szerint a zivatarok száma és intenzitása estétől jelentősen csökken, szombaton azonban ismét az ország több pontján várhatók.