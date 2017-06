Gáláns ajánlat - kétszázmilliót veszít rajta az MLSZ

Az MLSZ gáláns gesztusa 200 milliós veszteséget okozhat - számolt be az InfoRádió.

Domokos László, 2017. június 20. kedd, 12:59

Ajánlom

Mindössze 1000 forintért mehetnek be a futballszurkolók a magyar válogatott következő két világbajnoki selejtezőjére, sőt Bernd Storck szövetségi kapitány egy részüknek állja a jegyét is - írta a portál.

Csányi Sándor MLSZ-elnök a az Andorra elleni világbajnoki selejtezős vereség után tartott elnökségi ülés után bejelentette, hogy a soron következő Lettország (augusztus 31.) és Portugália (szeptember 3.) elleni hazai vb-selejtezőre egységesen 1000 forintba kerülnek majd a belépők a Groupama Arénába.

Bernd Storck szövetségi kapitány az elnöki gesztus után gáláns felajánlást tett a válogatottat Andorráig kísérő szurkolóknak: meghívja őket erre a két mérkőzésre, hogy megköszönje, amiért az elmúlt időszakban biztatták a válogatottat.

A 24.hu kiszámolta, hogy a szövetségi kapitány nem vállalt túl nagy pénzügyi kockázatot, mert Andorra la Vellában nagyjából 650-700 magyar szurkolt a helyszínen, ami annyit jelent, hogy a két hazai meccsen a legrosszabb esetben sem kell 1,4 millió forintnál több kárpótlást fizetnie Bernd Storcknak.

Az igazi veszteséget az 1000 forintos belépők jelentik, mert korábban szép számmal fogytak a mind az öt hazai vb-selejtezőre szóló bérletek, továbbá elővételben egyesével is meg lehetett venni a meccsjegyeket, így a Lettország és a legnagyobb érdeklődéssel várt Portugália ellenit is. Most ezeknek a bérlet- és jegytulajdonosoknak vissza kell fizetni a különbözetet (az Andorrába utazóknak a teljes jegyárat).

A portál úgy tudja, az MLSZ több osztály bevonásával már dolgozik a pénz visszafizetéséhez szükséges megoldóképleten. Ami biztos, a szövetség telt ház esetén 1000 forintos jegyárral számolva maximum 20 millió forint bevétellel számolhat meccsenként.

Az eddigi vb-selejtezőkön átlagosan 6000 forintos jegyárral számolva ez 120 milliós bruttó árbevétel volt találkozónként. Így a két soron következő meccsen nagyjából 200 millió forintot bukik az MLSZ - írta az InfoRádió.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.