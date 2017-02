Gázválság Magyarországon? - Kiürülnek a kereskedelmi gáztározók

Egy-két héten belül kiürülnek a magyarországi kereskedelmi tározók, így a fogyasztást már csak a csekély mértékű hazai kitermelésből és a növekvő importból kell ellátni a tél utolsó napjaiban. A gond az, hogy az államosított gázcégek ősszel kevés földgázt tároltak be, illetve a tél lett hidegebb a számítottnál. Az energiahivatal szerint nincs veszély, a stratégiai tartalék és a növekvő import garantálja az ellátásbiztonságot.

A magyar kormány 2013 márciusában 264 milliárd forintért vásárolta fel az E.On földalatti földgáztárolóit, és a gázkereskedő cégét. Mivel az ügylet üzletileg nem lehet igazán nyereséges a kormány mindig is az energiaellátás biztonságával indokolta a tranzakciót. Mára a kereskedelmi tározók mellett a korábban törvénnyel kötelezett magáncégek által épített stratégia célú tározó is közvetlen állami befolyás alá került, vagyis megvalósult a totális kormányzati kontroll a gáztározás felett, más szóval elértünk az energiabiztonság egy minősített fokát, már ha az állami tulajdon annak tekintjük. Mégis idén teljes kormányzati felügyelet mellett alakulhat ki az a rég nem látott helyzet, hogy tél vége előtt elfogynak a kereskedelmi készletek.

MEKH: nincs válsághelyzet

A földalatti gáztározókba a fűtési szezon elejéig - október hatodikáig - 3,7 milliárd köbméter földgázt tároltak be - közölte lapunkkal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Az eltárolt mennyiség 13 százalékkal magasabb az előző gázévben eltárolt mennyiségnél. A MEKH közlése szerint január 23-án még 1,8 milliárd köbméter gáz volt a tárolókban, ami a hideg miatt január 29-ére az AGSI - Gas Infrastructure Europe adatai szerint - 1,5 milliárd köbméterre csökkent. A stratégia tartalék - amely komoly ellátási zavarok (többek között az orosz-ukrán szállítások tartós leállítása esetén) használható fel - tárolókban levő kereskedelmi mennyisége 655,8 millió köbméterre tehető, ami 20 keményebb hideg napra elegendő természetesen csak akkor, ha nem történik fennakadás az orosz szállításokban.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal válasza szerint viszont tárolói készletek minden esetben egyben értendőek. A rendelkezésre álló földgáz-készletekbe mind a szabadpiaci, mind az egyetemes szolgáltatási, mind a biztonsági készlet beletartozik. A háztartások részére nem elkülönített készlet van, hanem az egyetemes szolgáltatásban lévő fogyasztókat ellátó kereskedő által betárolt mennyiség. Bár a hideg időjárás miatt Magyarországon az utóbbi napokban nőtt a gázfogyasztás, a folyamatos földgáz-ellátás garantált. Sem a lakosság, sem az ipari fogyasztók gázellátása nincs veszélyben - hangsúlyozza a MEKH.

A fogyasztók igényeit nem csak a tárolókban elhelyezett gáz elégíti ki, hanem a folyamatos importból beérkező földgáz is. A gázimport a megállapodásoknak megfelelően zajlik, semmi sem utal arra, hogy a beszállítások biztonságát veszély fenyegetné. Az elkövetkező hetekben várhatóan nő az import forrás aránya, csökkentve a tárolóból való kitárolás mennyiségét - írta válaszában az Energiahivatal, amivel közvetve elismerik, hogy valóban kiürülnek a tárolók.

A biztonsági készlet mértékét az NFM rendelet 915 millió köbméter értékben határozta meg és ez a mennyiség rendelkezésre is áll. A biztonsági készlet felhasználásáról a nemzeti fejlesztési miniszter dönthet. Az elmúlt években a biztonsági tárolóban lévő készlet felhasználására nem volt szükség.

Üresen kongó tárolók

A száz százalékos állami tulajdonban lévő Magyar Földgáztároló Zrt. birtokolja az E.On-tól megvásárolt földalatti gáztárolókat, ezekbe összesen 4,43 milliárd köbméter földgáz fér el. Ezek a tárolók a korábban kitermelt magyar földgázmezők, amelyek átalakítottak betárolásra is, így nyáron föltöltik, télen pedig újra kitermelik az eltárolt gázt ezekből a gázcsapdákból. A tárolók fizikailag Hajdúszoboszló és Zsana mellett találhatóak, míg két kisebb egység Pusztaederics és Kardoskút mellett mélyen a föld alatt 2-3 kilométer mélyen helyezkedik el. A négy tároló töltöttségi szintje alig 9,6 százalékos volt vasárnap, ami azt jelenti, hogy 425 millió köbméter földgáz van a kereskedelmi tárolókban, ám ennek egy része már a stratégiai készlet része.

A hazai földgáz-fogyasztást a termelés a jellemzően orosz import, illetve a nyári orosz importból betárolt tárolókból elégítik ki. Enyhébb téli napokban csak minimális mértékben van szükség a tárolói kivétre, ám az elmúlt hetek tartósan hideg időjárása miatt szükség volt az tárolói kapacitásokra. A hétvégén 33,2 millió köbmétert vettek ki a tárolókból, vagyis a jelenlegi hőmérséklet és fogyasztási szint mellett két-három hétre elegendő a betárolt gázmennyiség még a normális kitermelés és import mellett is. Ezt követően már a stratégia tartalékhoz kell nyúlni, amit elvileg a vastartalék csak szállítási problémák esetén lehetne felhasználni. A helyzet részben ismerős, hasonló helyzet állt elő tavaly.

Nem tároltak be eleget - nagyobb lett a fogyasztás

A probléma a gázkereskedő cég és a gáztározók államosítása miatt alakult, hisz ugyanis a korábban a német E.On nem engedhette meg magának, az elégtelen nyári-őszi betárazást, ráadásul annak költségeinek előteremtése sem okozott gondot német multinak. Így a 4,3 milliárdos kereskedelmi tározók idei legnagyobb jelenlegi "gázévben" legnagyobb feltöltöttségekor is alig 45,5 százalékot értek el tavaly október negyedikén, vagyis a megvásárolt tárolók a gázszezon elején is üresen kongtak. Azóta folyamatos a tárolók ürítése, így csökkent vasárnap 10 százalék alá.

A Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó MMBF Földgáztároló Zrt. kezeli a stratégiai készleteket. Míg a kereskedelmi tárolók részben technikailag elavultak - azért azokat nem is lehet névleged tárolási kapacitásuk száza százalékára feltölteni - a stratégiai tároló nincs tíz éves. Így az 1,2 milliárdos tárolót az ősszel száz százalékra feltöltötték a töltöttsége mai is 60 százalékos - de ez is kevés, hisz a stratégia készletek 76 százalékos töltöttséget feltételeznének. A megoldás az, hogy a stratégia készletek nem csak a szőregi, hanem a hajdúszoboszlói kereskedelmi tárolókba is elhelyezték, ennek ok technikai, a jobban töltött tárolókból egyszerűbb kivenni a készleteket.